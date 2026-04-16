Certame é voltado para jovens de até 19 anos da rede pública, incluindo estudantes da modalidade EJA

Estudantes da rede pública de ensino médio de todo o Acre têm até esta sexta-feira (17) para finalizar e entregar suas produções para o concurso de redação do Programa Jovem Senador e Jovem Senadora Brasileiros 2026. Em sua 14ª edição, o certame traz como tema central “Democracia nas Redes Sociais: como construir um debate saudável”.

A iniciativa selecionará 27 estudantes um representante de cada unidade da federação e do Distrito Federal para uma imersão política de cinco dias em Brasília. Durante a Semana de Vivência Legislativa, prevista para agosto, os jovens selecionados conhecerão de perto a rotina do Senado Federal e o funcionamento do Poder Legislativo.

Quem pode participar?

O concurso é aberto a alunos matriculados no ensino médio regular ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que tenham até 19 anos completos até o fim de 2026. É indispensável que o estudante tenha disponibilidade para a viagem presencial à capital federal.

As redações devem ser elaboradas obrigatoriamente em ambiente escolar, sob a supervisão de um professor orientador. Cada instituição de ensino fará uma pré-seleção interna de um único texto para representá-la. Este material deve ser encaminhado às Secretarias de Estado de Educação até o final de abril para a etapa estadual de avaliação.

Inspiração Local

O Acre possui histórico de participação ativa no programa. Em 2025, a estudante Nicolly Ketlen Silva Mendonça, da Escola Craveiro Costa, em Cruzeiro do Sul, foi a vencedora da etapa estadual e representou o estado em Brasília.

Cronograma e Orientações

O material oficial, que inclui a folha de redação e a ficha de inscrição, está disponível no site senado.leg.br/jovemsenador. Após o encerramento da elaboração dos textos no dia 17, as escolas terão entre os dias 18 e 30 de abril para realizar a avaliação e entrega dos documentos à Secretaria de Educação.