09/04/2026
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Preço da carne bovina tem novo reajuste em Sena Madureira

A medida foi motivada pela alta significativa no preço da arroba do boi

Por Ricardo Amaral, ContilNet 08/04/2026 Atualizado: há 1 dia
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Preço da carne bovina tem novo reajuste em Sena Madureira
⏱️ 1 min leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

Os consumidores de Sena Madureira voltaram a sentir no bolso o aumento no preço da carne bovina. O reajuste mais recente foi anunciado pelo FrigoSena, único frigorífico em atividade no município, que elevou em cerca de R$ 0,80 o valor do quilo repassado aos açougues.

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Segundo comunicado enviado aos comerciantes, a medida foi motivada pela alta significativa no preço da arroba do boi em todo o estado, além das dificuldades enfrentadas para garantir o abastecimento. O período chuvoso tem prejudicado o acesso aos ramais, dificultando o transporte dos animais até o frigorífico.

Redução na oferta de gado aumenta preço da carne

Com a redução na oferta de gado, o custo de produção aumenta e acaba sendo transferido ao consumidor final. A tendência, de acordo com comerciantes, é de que as vendas sofram impacto, já que a carne bovina passa a pesar ainda mais no orçamento das famílias.

Este já é mais um reajuste registrado ao longo do ano, reforçando um cenário de constantes elevações no preço do produto em Sena Madureira.

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