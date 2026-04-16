Prefeito Alysson Bestene acompanha Operação Tapa Buraco no bairro Ouricuri

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), deu início nesta quinta-feira (16), à Operação Tapa Buraco no bairro Ouricuri, com o objetivo de melhorar a infraestrutura da região e garantir mais segurança e conforto aos moradores.

A operação, que inclui a recuperação das vias danificadas, foi acompanhada de perto pelo prefeito Alysson Bestene, que destacou a importância de manter a cidade bem cuidada e acessível.

“Estamos atentos às necessidades da nossa população e, com o apoio da nossa equipe, vamos seguir trabalhando para garantir um tráfego mais seguro e uma cidade mais bem estruturada para todos. Sabemos que as condições das ruas afetam diretamente o cotidiano das pessoas, e é por isso que estamos realizando essa operação com a máxima urgência”, evidenciou o prefeito Alysson Bestene.

Além do prefeito, o diretor-presidente da Emurb, Abdel Derze, também esteve presente e comentou sobre o andamento das ações.

“Estamos dando continuidade à recuperação dos corredores de ônibus, principalmente aqui na área alta da cidade. Hoje, estamos na rua Irapuru, no Conjunto Ouricuri, que interliga a estrada Jarbas Passarinho e segue no sentido da estrada de Porto Acre, com o objetivo de melhorar a mobilidade nesta região”, explicou Abdel Derze.

Ele destacou ainda que, com o período de chuvas ainda em curso, a prioridade será para os corredores de ônibus, mas que, com a chegada do verão, as equipes de tapa-buracos irão intensificar os trabalhos por toda a cidade, com a ampliação de pelo menos 12 novas equipes de asfalto, conforme determinação do prefeito Alysson Bestene.

“Essa operação faz parte de um esforço contínuo da administração municipal para resolver problemas de infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da população local. A expectativa é que, além de melhorar a circulação de veículos, a operação também contribua para o escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos durante as chuvas”, finalizou Derze.

Com o avanço das obras, o bairro Ouricuri e toda a região circundante se beneficiarão de melhorias significativas, proporcionando um ambiente mais seguro e confortável para moradores e motoristas.