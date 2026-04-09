Alysson entrega cadeira de rodas a jovem vítima de agressão em Rio Branco

O equipamento foi providenciado rapidamente após a gestão tomar conhecimento da gravidade do caso

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O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, realizou nesta quarta-feira uma visita para conhecer de perto a história do jovem Carlos, que enfrentou um difícil processo de saúde após ser vítima de uma grave agressão. O encontro marcou a entrega de uma cadeira de rodas, item essencial para garantir a mobilidade e a dignidade do jovem durante seu tratamento.

Carlos, que ficou gravemente ferido em decorrência do ato de violência, apresenta sinais positivos de melhora. No entanto, a necessidade de um equipamento de apoio era urgente para facilitar sua rotina. Assim que tomou conhecimento da situação, a gestão municipal agiu com rapidez para providenciar a cadeira de rodas.

Compromisso com o Futuro

Durante a visita, o prefeito lamentou o ocorrido e destacou a importância de oferecer suporte direto àqueles que enfrentam situações de vulnerabilidade física. “Lamentamos o que aconteceu, mas desejamos melhoras para esse jovem, que terá um futuro brilhante pela frente”, afirmou Alysson Bestene.

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A ação faz parte de um esforço para humanizar o atendimento e garantir que cidadãos em processos de reabilitação tenham as ferramentas necessárias para uma recuperação plena. Carlos segue sob cuidados e agora conta com o suporte técnico para retomar suas atividades de forma gradual e segura.

Veja o vídeo: