06/04/2026
ContilPop
Veja: Virginia reage a declaração de Vini Jr. após rumores de crise
Brasil e Colômbia: Anitta anuncia parceria histórica com Shakira
Novo documentário mostra o rosto do filho de Suzane
Zé Felipe manda recado para Virginia em seu aniversário
Esposa de Terry Crews revela diagnóstico de Parkinson
Chaiany abre o jogo sobre relação com Babu Santana
Pai de Ana Paula Renault está internado em estado grave
Luísa Sonza desabafa sobre pressão de fãs e saúde mental
Gesto de Tatá Werneck torna Páscoa do retiro mais doce
Missão à Lua ficará incomunicável com a Terra por 40 minutos

Alysson Bestene vistoria serviços de pavimentação em Rio Branco

Serviços de tapa-buracos são intensificados com foco em corredores de ônibus, escolas e unidades de saúde

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Tapa Buracos No Bairro Placas Fotos Anderson Oliveira 15
📸 Foto Destaque: Anderson Oliveira/Secom
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

A prefeitura de Rio Branco intensificou os serviços de recuperação de ruas na capital acreana, com a atuação de 16 frentes de trabalho coordenadas pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb). As equipes seguem um cronograma de manutenção que prioriza corredores de ônibus, além de áreas próximas a escolas e unidades de saúde.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Na manhã desta segunda-feira (6), o prefeito Alysson Bestene acompanhou de perto os serviços de tapa-buracos realizados no bairro Placas, uma das regiões contempladas nesta etapa das ações.

LEIA TAMBÉM: Convocação na Emurb: veja a lista de aprovados para entrega de documentos

Verão deve ampliar alcance das ações

De acordo com o gestor, os trabalhos fazem parte de um planejamento já estabelecido e devem ganhar ainda mais intensidade com a chegada do verão amazônico, período considerado mais adequado para a execução de obras de infraestrutura.

“Estamos dando continuidade às ações previstas no cronograma da Secretaria de Infraestrutura e da Emurb. Com o fim do período chuvoso, vamos intensificar os serviços e ampliar a atuação nos bairros”, destacou o prefeito.

A expectativa da gestão municipal é expandir os serviços para além das vias principais, alcançando também ruas transversais e pontos considerados mais críticos da cidade. A proposta é melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

O diretor-presidente da Emurb, Abdel Derze, afirmou que o planejamento já contempla a ampliação das ações durante o verão, incluindo o atendimento de demandas apresentadas por associações de moradores.

 

“As equipes seguem atuando nos corredores de ônibus e, com a estiagem, vamos avançar também para outras ruas e regiões que precisam de intervenção”, explicou.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.