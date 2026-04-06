Alysson Bestene vistoria serviços de pavimentação em Rio Branco

📸 Foto Destaque: Anderson Oliveira/Secom

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A prefeitura de Rio Branco intensificou os serviços de recuperação de ruas na capital acreana, com a atuação de 16 frentes de trabalho coordenadas pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb). As equipes seguem um cronograma de manutenção que prioriza corredores de ônibus, além de áreas próximas a escolas e unidades de saúde.

Na manhã desta segunda-feira (6), o prefeito Alysson Bestene acompanhou de perto os serviços de tapa-buracos realizados no bairro Placas, uma das regiões contempladas nesta etapa das ações.

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Verão deve ampliar alcance das ações

De acordo com o gestor, os trabalhos fazem parte de um planejamento já estabelecido e devem ganhar ainda mais intensidade com a chegada do verão amazônico, período considerado mais adequado para a execução de obras de infraestrutura.

“Estamos dando continuidade às ações previstas no cronograma da Secretaria de Infraestrutura e da Emurb. Com o fim do período chuvoso, vamos intensificar os serviços e ampliar a atuação nos bairros”, destacou o prefeito.

A expectativa da gestão municipal é expandir os serviços para além das vias principais, alcançando também ruas transversais e pontos considerados mais críticos da cidade. A proposta é melhorar a trafegabilidade e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

O diretor-presidente da Emurb, Abdel Derze, afirmou que o planejamento já contempla a ampliação das ações durante o verão, incluindo o atendimento de demandas apresentadas por associações de moradores.