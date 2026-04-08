Prefeitura convoca aprovados em concurso público da Educação; veja nomes

Aprovados terão prazo de 8 de abril a 7 de maio de 2026 para cumprir todas as exigências

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A Prefeitura de Assis Brasil publicou no Diário Oficial do Acre, desta quarta-feira (8), o edital de convocação, referente à 18ª chamada dos aprovados no concurso público na área da educação regido pelo Edital nº 006/2023.

A Secretaria Municipal de Administração segue com cronograma previsto após a divulgação do resultado final, conduzido pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

Os aprovados terão prazo de 8 de abril a 7 de maio de 2026 para cumprir todas as exigências, incluindo exames médicos, inspeção de saúde e entrega de documentação.

Aprovados atuarão nos cargos de professor do ensino fundamental II e ensino infantil

Com agendamento prévio, a inspeção médica oficial será realizada em Rio Branco. Após a etapa médica, os candidatos devem apresentar a documentação exigida na sede da Prefeitura de Assis Brasil, localizada na Avenida Raimundo Chaar, no centro da cidade, das 7h às 13h.

Os documentos exigidos são: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidões negativas, diploma de escolaridade exigida para o cargo, além de declarações funcionais e bancárias.

Além disso, também é obrigatória a apresentação de atestado de sanidade física e mental emitido pela junta médica oficial do município.