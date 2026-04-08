Prefeitura cria grupo para avaliar transporte coletivo e promete diagnóstico em 30 dias

📸 Foto: Reprodução/Prefeitura

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A Prefeitura de Rio Branco instituiu, nesta quarta-feira (8), um Grupo de Trabalho para analisar e avaliar a situação do transporte coletivo na capital. A medida foi oficializada por meio de decreto assinado pelo prefeito Alysson Bestene, durante reunião no gabinete municipal com a presença de representantes do Executivo e do Legislativo.

A equipe técnica terá prazo inicial de 30 dias para apresentar um diagnóstico do sistema, além de propostas de melhorias. O prazo pode ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante justificativa.

Como será o grupo?

O grupo será coordenado pelo chefe de gabinete, Rutembergue Crispim da Silva, e contará com representantes de órgãos estratégicos da administração municipal, como a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, Casa Civil, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Articulação Institucional e Controladoria-Geral.

De acordo com o decreto, o grupo poderá requisitar informações, documentos e apoio técnico junto aos órgãos municipais para subsidiar os levantamentos. Ao final dos trabalhos, será elaborado um relatório conclusivo com o diagnóstico da situação atual do transporte coletivo e recomendações para melhorias.

Durante a reunião, o prefeito afirmou que a iniciativa busca compreender de forma técnica a realidade do sistema e embasar futuras ações. Segundo ele, o objetivo é garantir mais eficiência, qualidade e segurança à população.

O coordenador do grupo destacou que os trabalhos devem reunir informações e identificar os principais desafios do transporte coletivo, com foco na elaboração de propostas consideradas viáveis.

O vereador Matheus Paiva, que integra o grupo, afirmou que a participação do Legislativo contribui para ampliar o debate e construir soluções alinhadas às demandas da população.

A participação no Grupo de Trabalho não será remunerada e foi definida como de relevante interesse público. Os integrantes atuarão sem prejuízo de suas funções regulares.