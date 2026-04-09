Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Centrin promovem corrida alusiva ao autismo

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A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Centro de Estimulação Neuropsicomotora,(Centrin), realizarão no próximo domingo, 12, a 3° edição da Corrida Pró Autismo, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 02 de abril. A largada será às 6h ao lado do Posto Bons amigos, na Avenida Mâncio Lima e terá a participação de 400 corredores

O Diretor Técnico do Centro, médico Mazinho Maciel, entregou a camisa da corrida ao prefeito Zequinha Lima, nesta quinta-feira, 9 e o convidou a participar do evento. “ Esse é o 3° ano que nós realizamos a Corrida Pró Autismo, uma forma de dar mais visibilidade ao tema. Esse ano a gente inovou e tem a corrida Kids, vai ter algo bem lúdico para as crianças”, explicou Maciel.

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A Prefeitura mantém um convênio com a Centrin, com a sessão de profissionais que atendem 140 crianças com Transtorno do Espectro Autista, TEA. O Diretor da instituição também falou da importância da gestão do Prefeito Zequinha Lima na evolução do tratamento do Transtorno do Espectro Autista no Juruá “Atualmente no Acre, o local onde recebe terapia de qualidade e com resultados comprovados cientificamente, é aqui em Cruzeiro do Sul, graças aos apoios da gestão do Prefeito Zequinha. As crianças tem evoluído bastante, os pais tem elogiado e se não fosse pelo apoio da Prefeitura, infelizmente a gente não conseguiria alcançar os números que nós conseguimos” finalizou o diretor

O prefeito Zequinha elogiou a atuação do Centrin. Ele estimula as a participações na corrida como forma de chamar atenção para a causa autista em Cruzeiro do Sul. “O Centrin é uma instituição que cuida e acompanha tantos pais como crianças com autismo e tem uma parceria com a prefeitura. Hoje recebo com

prazer o Dr. Mazinho me fazendo um convite para participar da corrida que entrou no calendário da cidade. São 400 vagas então venha você também fazer parte da Corrida voltada para a conscientização do autismo”, destacou Zequinha Lima.

Assessoria