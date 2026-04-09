Prefeitura de Rio Branco convoca servidores para atualização do Censo Previdenciário

O prazo final para a regularização de todos os grupos é o dia 30 de junho

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A Prefeitura de Rio Branco iniciou, nesta semana, o Censo Previdenciário 2026, medida estratégica e obrigatória voltada a servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas. A iniciativa busca a atualização de dados cadastrais para assegurar o equilíbrio financeiro e prevenir déficits futuros no regime de previdência municipal.

O Censo Previdenciário ocorre de maneira híbrida, sob a gestão da SMGA e do RBPrev. Para garantir maior acessibilidade, os beneficiários podem escolher entre o atendimento presencial ou o recadastramento online, disponível no endereço eletrônico https://rbprev.riobranco.ac. gov.br/.

“Com dados atualizados e confiáveis, conseguimos realizar avaliações atuariais mais precisas, assegurar o pagamento correto dos benefícios e fortalecer o planejamento de longo prazo da previdência. Esse é um trabalho que protege tanto os servidores quanto o equilíbrio financeiro do município”, relata Felipe Moura Sales, diretor-presidente do RBPrev.

O cronograma de atendimento foi dividido conforme o mês de nascimento do servidor: nascidos entre janeiro e abril devem realizar o processo ainda neste mês; em maio, é a vez dos nascidos entre maio e agosto; e em junho, os aniversariantes de setembro a dezembro. O prazo final para a regularização de todos os grupos é o dia 30 de junho.

A Prefeitura enfatiza que a adesão ao censo é obrigatória. O servidor que não atualizar seus dados no prazo determinado poderá sofrer a suspensão temporária de seus pagamentos, sendo liberado somente após a devida regularização do cadastro.