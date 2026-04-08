Prefeitura de Rio Branco disponibiliza WhatsApp para atendimento à população de rua

📸 Foto: Val Fernandes/Secom

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A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, anunciou a ampliação do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) com a implementação de um novo canal direto de comunicação.

Agora, a população e as equipes de assistência podem acionar o serviço de plantão pelo WhatsApp, através do número (68) 9 9992-6003.

O novo canal de atendimento funciona em regime de plantão para garantir assistência imediata à população em situação de rua e outros grupos em estado de vulnerabilidade.

Por meio do número disponibilizado, o serviço especializado atua diretamente no acolhimento e na orientação de cidadãos que enfrentam riscos sociais diversos na capital.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira, a medida cumpre uma determinação da gestão municipal para expandir a cobertura e o alcance do serviço na capital.

Ele reforçou que o Seas atua como a “porta de entrada” para a rede de assistência social, assegurando que orientações e acolhimento cheguem de forma direta aos cidadãos em maior estado de vulnerabilidade social.