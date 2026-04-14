Com ruas alagadas e famílias em risco, a prefeitura de Rio Branco montou uma força-tarefa emergencial no bairro Plácido de Castro nesta terça-feira (14), após o volume intenso de chuvas causar transtornos e exigir, em alguns casos, a retirada de moradores.

Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, ao menos oito bairros estão sendo monitorados simultaneamente, com equipes nas ruas e apoio do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para realizar resgates com embarcações. “Nós temos pessoas que precisam ser retiradas, já acionamos o Corpo de Bombeiros. É uma força-tarefa com todas as secretarias mobilizadas”, afirmou.

Imagens e relatos mostram que a água avançou rapidamente, deixando vias intransitáveis e colocando famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva registrado em pouco tempo ultrapassa a capacidade de drenagem da cidade, agravando os alagamentos.

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Toni Roque, destacou que equipes já atuavam na região há semanas, mas reforçou que a intensidade das chuvas dificultou conter os impactos. “Faço o apelo também para a população não jogar resíduos em lugares inadequados. [Isso] é ajudar a gente também, que está aqui para atender”, enfatizou.

Roque também ressaltou que chuvas desta magnitude são fora da normalidade no período. “Mas a prefeitura está presente para juntos nós darmos uma resposta, uma solução para esse problema que já está há décadas aqui. Com a chegada do verão vamos conseguir resolver esse problema, porque nós sabemos que é uma situação triste”.

Como medida emergencial, a prefeitura anunciou a instalação de um gabinete no próprio bairro para centralizar o atendimento às famílias atingidas. Cerca de 40 trabalhadores e ao menos 10 máquinas foram mobilizados para atuar na limpeza, drenagem e suporte às ocorrências.

A orientação das autoridades é que moradores em situação de risco acionem diretamente o Corpo de Bombeiros pelo 193, para garantir mais agilidade no atendimento.