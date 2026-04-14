14/04/2026
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Prefeitura monta gabinete de crise no bairro Plácido de Castro após nova enxurrada

Prefeitura mobiliza equipes, aciona bombeiros e anuncia gabinete no bairro mais atingido pelas chuvas

Por Anne Nascimento, ContilNet 14/04/2026 Atualizado: há 9 segundos
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Prefeitura monta gabinete de crise no bairro Plácido de Castro após nova enxurrada
Imagens e relatos mostram que a água avançou rapidamente, deixando vias intransitáveis e colocando famílias em situação de vulnerabilidade. — Foto: Reprodução

Com ruas alagadas e famílias em risco, a prefeitura de Rio Branco montou uma força-tarefa emergencial no bairro Plácido de Castro nesta terça-feira (14), após o volume intenso de chuvas causar transtornos e exigir, em alguns casos, a retirada de moradores.

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Segundo o coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, ao menos oito bairros estão sendo monitorados simultaneamente, com equipes nas ruas e apoio do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para realizar resgates com embarcações. “Nós temos pessoas que precisam ser retiradas, já acionamos o Corpo de Bombeiros. É uma força-tarefa com todas as secretarias mobilizadas”, afirmou.

Prefeitura monta gabinete de crise no bairro Plácido de Castro após nova enxurrada

Gabinete de crise é montado no bairro Plácido de Castro para agilizar atendimento/ Foto: ContiLNet

Imagens e relatos mostram que a água avançou rapidamente, deixando vias intransitáveis e colocando famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva registrado em pouco tempo ultrapassa a capacidade de drenagem da cidade, agravando os alagamentos.

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Toni Roque, destacou que equipes já atuavam na região há semanas, mas reforçou que a intensidade das chuvas dificultou conter os impactos. “Faço o apelo também para a população não jogar resíduos em lugares inadequados. [Isso] é ajudar a gente também, que está aqui para atender”, enfatizou.

Prefeitura monta gabinete de crise no bairro Plácido de Castro após nova enxurrada

Defesa Civil utiliza barcos para resgatar famílias presas em áreas alagadas na Baixada da Sobral/ Foto: ContilNet

Roque também ressaltou que chuvas desta magnitude são fora da normalidade no período. “Mas a prefeitura está presente para juntos nós darmos uma resposta, uma solução para esse problema que já está há décadas aqui. Com a chegada do verão vamos conseguir resolver esse problema, porque nós sabemos que é uma situação triste”.

Prefeitura monta gabinete de crise no bairro Plácido de Castro após nova enxurrada

Mutirão de limpeza e assistência social atua de forma integrada no bairro atingido pela enxurrada/ Foto: ContilNet

Como medida emergencial, a prefeitura anunciou a instalação de um gabinete no próprio bairro para centralizar o atendimento às famílias atingidas. Cerca de 40 trabalhadores e ao menos 10 máquinas foram mobilizados para atuar na limpeza, drenagem e suporte às ocorrências.

 

A orientação das autoridades é que moradores em situação de risco acionem diretamente o Corpo de Bombeiros pelo 193, para garantir mais agilidade no atendimento.

 

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