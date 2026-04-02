05/04/2026
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Prefeitura projeta pacote de obras na gestão de Alysson: “Continuidade do trabalho”

Projetos de mobilidade, urbanização e novos equipamentos públicos foram apresentados durante evento no Afa Jardim, nesta quinta (2)

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Prefeitura projeta pacote de obras em termo de compromisso: "Continuidade do trabalho"
Termo de compromisso garante que obras municipais sigam cronograma rigoroso em 2026/ Foto: ContilNet
📸 Foto Destaque: ContilNet
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Um conjunto de obras de infraestrutura e urbanização foi apresentado pela Prefeitura de Rio Branco durante o evento de prestação de contas da gestão do prefeito Tião Bocalom, realizado na tarde desta quinta-feira (2), no Afa Jardin.

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As intervenções, coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), devem ser executadas após a assinatura do Termo de Compromisso que marca a transição administrativa no município.

Entre os principais projetos, está a urbanização e duplicação da Estrada Raimundo Irineu Serra, no bairro Defesa Civil, com 600 metros de extensão. A via é considerada estratégica para melhorar o tráfego na região.

Outro destaque é a urbanização da Rua Valdomiro Lopes, que contará com área de lazer, ciclovia e estacionamento ao longo de 1.520 metros. O investimento estimado é de R$ 9 milhões.

Prefeitura projeta pacote de obras em termo de compromisso: "Continuidade do trabalho"

Planejamento da prefeitura foca na conclusão de projetos de pavimentação e saneamento/ Foto: ContilNet

Na área de mobilidade, a chamada Estrada Parque aparece como uma das principais apostas da gestão. O projeto vai ligar os bairros Joafra e Defesa Civil, com 1.700 metros de pista, uma ponte de 190 metros e rotatória. O valor estimado é de R$ 31 milhões.

Já a Estrada Alberto Torres deve passar por duplicação e urbanização em um trecho de 1.000 metros, com investimento previsto de R$ 12 milhões.

Além das obras viárias, o pacote inclui a reforma e ampliação do Centro do Idoso Cosme Morais, no bairro Calafate, com área de 422,58 m².

Também está prevista a implantação de uma Central de Triagem de resíduos sólidos, com mais de 6 mil metros quadrados, voltada ao tratamento e destinação final do lixo urbano.

Outro projeto é a construção de um abrigo municipal para cães, gatos e equinos, destinado ao acolhimento de animais abandonados ou vítimas de maus-tratos, com área de 2.367,90 m².

Prefeitura projeta pacote de obras em termo de compromisso: "Continuidade do trabalho"

Continuidade do trabalho nas ruas de Rio Branco é formalizada em ato administrativo hoje/ Foto: ContilNet

A lista inclui ainda a nova sede da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), que será construída na Avenida Sobral, no bairro Palheiral, com área de 3.810,73 m².

Durante o evento, Tião Bocalom também anunciou a intenção de institucionalizar manifestações religiosas tradicionais no calendário oficial do município, como a Marcha para Jesus e o Círio de Nazaré.

“Sou católico e quero continuar com os princípios cristãos, incluindo o Círio e a Marcha para Jesus, dos irmãos evangélicos. É importante seguirmos com nossos princípios e estes são os nossos”, disse Bocalom. “Alysson será uma continuidade do nosso projeto”.

As obras e iniciativas integram o planejamento apresentado pela gestão durante o balanço administrativo e devem dar continuidade às ações estruturantes da prefeitura, com foco em mobilidade urbana, infraestrutura e ampliação de serviços à população.

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