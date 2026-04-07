07/04/2026
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Prefeitura promove mais de 100 servidores do Saerb e concede gratificações

As listas foram publicadas no Diário Oficial do Estado

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Prefeitura promove mais de 100 servidores do Saerb e concede gratificações
Saerb concede gratificações aos servidores
📸 Foto Destaque: Reprodução
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🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto em Rio Branco, divulgou duas listas de promoção funcional e gratificação de Sexta Parte. As listas foram publicadas nesta terça-feira (7), no Diário Oficial do Estado (DOE).

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Os servidores que receberam Promoção Funcional pertencem ao quadro efetivo do Saerb. A lista conta com 105 servidores que mudaram de nível.

LEIA TAMBÉM: Saerb segue com inscrições abertas para seletivo com salários de até 7 mil

Além disso, o Saerb também concedeu gratificação da Sexta Parte para 20 servidores do quadro efetivo do órgão.

” O servidor constante na lista acima que fizer jus a valores retroativos, nos termos da Lei Complementar n.º 226/2026, terá o respectivo pagamento apurado pela Administração e efetuado em momento oportuno, observada a disponibilidade orçamentária e financeira”, diz a publicação sobre a gratificação de Sexta Parte.

Confira as listas:

Promoção funcional e gratificação de Sexta Parte

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