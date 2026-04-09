Prefeitura suspende atendimento em URAP para dedetização; veja qual

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A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a Unidade de Referência de Atenção Primária (URAP) Francisco Bacurau não funcionará nesta sexta-feira (10), em razão de um processo de dedetização na unidade.

A medida é necessária para garantir a segurança sanitária de pacientes e profissionais, prevenindo riscos à saúde e assegurando melhores condições de atendimento à população.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a ação faz parte de um conjunto de cuidados contínuos com a estrutura das unidades de saúde do município.

“Essa é uma medida preventiva e essencial para mantermos um ambiente seguro e adequado, tanto para os usuários quanto para os nossos profissionais. Pedimos a compreensão da população e reforçamos que estamos atuando com agilidade para que os atendimentos sejam retomados o mais rápido possível”, destacou o secretário.

A gestão informa ainda que os serviços na URAP Francisco Bacurau serão retomados normalmente na segunda-feira, 13 de abril.