O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas

Um incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (22) em um galpão utilizado para armazenamento de café, localizado no bairro Badejo, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações preliminares, as chamas teriam começado de forma repentina. A intensa fumaça chamou a atenção de moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Acre para conter o fogo.

Equipes foram enviadas ao local para controlar as chamas e evitar que o incêndio se alastrasse para áreas próximas. Até o momento, não há confirmação de feridos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço das apurações.