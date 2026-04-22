23/04/2026
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Prejuízo! Incêndio atinge depósito de café no interior do Acre; veja

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas

Por José Halif, ContilNet 22/04/2026 às 09:18 Atualizado: há 1 dia
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Prejuízo! Incêndio atinge depósito de café no interior do Acre; veja
As causas do incêndio ainda são desconhecida | Foto: ContilNet

Um incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (22) em um galpão utilizado para armazenamento de café, localizado no bairro Badejo, em Cruzeiro do Sul.

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De acordo com informações preliminares, as chamas teriam começado de forma repentina. A intensa fumaça chamou a atenção de moradores da região, que acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Acre para conter o fogo.

Equipes foram enviadas ao local para controlar as chamas e evitar que o incêndio se alastrasse para áreas próximas. Até o momento, não há confirmação de feridos.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento, conforme o avanço das apurações.

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