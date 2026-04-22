Em sua edição inaugural, a iniciativa do Sicredi tem como objetivo valorizar jornalistas e criadores de conteúdo que destacam o impacto socioeconômico do cooperativismo de crédito no desenvolvimento do país

A primeira edição do Prêmio Sicredi Comunicação em Rede, que irá reconhecer e premiar jornalistas e criadores de conteúdo que publicam materiais sobre o cooperativismo de crédito no país, está com inscrições abertas até 30 de junho. As matérias inscritas devem abordar exclusivamente a temática do cooperativismo de crédito no Brasil, evidenciando seus princípios, práticas e impactos no contexto nacional.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.sicredi.com.br/premio-comunicacao-em-rede. A iniciativa reforça o compromisso da instituição com o fortalecimento do jornalismo brasileiro e com a produção de conteúdos qualificados e autênticos, capazes de evidenciar o impacto do cooperativismo de crédito na transformação de realidades, por meio da inclusão financeira, do desenvolvimento social e local e da cooperação entre pessoas.

Com um total de R$ 220 mil em prêmios, o concurso está dividido em duas categorias principais: Jornalistas Profissionais (com subcategorias em texto, áudio e audiovisual, nos âmbitos nacional, regional e local) e Comunicadores em Rede (criadores de conteúdo digital com projetos multimídia). No total serão 11 contemplados com R$ 20 mil em prêmios, e os três finalistas de cada categoria, formato e abrangência participarão da votação popular pela internet.

“O Prêmio Sicredi Comunicação em Rede simboliza nossa crença no papel transformador do cooperativismo por meio da comunicação e no potencial do jornalismo em amplificar o conhecimento da sociedade sobre cooperativismo de crédito. Nossa intenção é incentivar profissionais e criadores de conteúdo a contar histórias que inspiram, conscientizam e fortalecem nossa identidade cooperativa”, afirma João Clark, superintendente de Marketing e Growth do Sicredi.

Com mais essa iniciativa, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 10 milhões de associados, projeta ampliar significativamente o alcance e a visibilidade do prêmio. Até o momento, mais de 250 trabalhos já foram inscritos, e a instituição estima que, até o encerramento do período de inscrições, o total chegue a cerca de 300 produções registradas. O Prêmio faz parte do movimento da marca em alusão ao Ano Internacional das Cooperativas (2025), instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Podem se inscrever no Prêmio Sicredi Comunicação em Rede:

Jornalistas profissionais: autores de matérias publicadas em veículos da imprensa brasileira, em língua portuguesa, entre 07 de outubro de 2025 a 30 de junho de 2026. Serão aceitos conteúdos nos formatos texto, áudio e audiovisual, veiculados em meios impressos, digitais, rádio ou televisão.

Comunicadores em rede (criadores de conteúdo digital): autores de conteúdos originais sobre cooperativismo de crédito, publicados em blogs, mídias sociais, podcasts, serviços de streaming ou outras plataformas digitais, desde que em língua portuguesa, com link público. Como requisito, o participante deve possuir um mínimo de 5.000 seguidores em pelo menos um único perfil de rede social.

Todos os participantes devem ser pessoas físicas, maiores de 18 anos, domiciliados no Brasil, com cadastro regular no CPF. Os materiais inscritos serão avaliados a partir de critérios como: técnico (qualidade da produção, apuração jornalística, inovação); impacto (relevância social, alcance, influência) e criatividade (originalidade, engajamento).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 261 municípios e possui 361 agências, para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.