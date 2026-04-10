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O México dá um passo histórico rumo à seguridade social plena. Nesta semana, a presidente Claudia Sheinbaum anunciou a criação de um Sistema de Saúde Público e Universal, uma iniciativa ambiciosa que busca transformar o acesso a serviços médicos no país.

Inspirada no sucesso do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, a proposta mexicana pretende garantir que a saúde seja tratada como um direito universal e não como um privilégio vinculado ao contrato de trabalho. A meta do governo é atingir a cobertura total de medicamentos e atendimentos especializados até o final do atual mandato presidencial.

De acordo com o portal Inova notícias, o modelo proposto por Sheinbaum foca na integração das estruturas já existentes, como o IMSS e o ISSSTE, permitindo que qualquer cidadão receba atendimento independentemente de seu vínculo empregatício ou categoria profissional.

Integração e fim das desigualdades

A estratégia de Claudia Sheinbaum foca em otimizar recursos e eliminar divisões históricas no atendimento à população mexicana:

Acesso Flexível: Diferente do modelo centralizado brasileiro, o México apostará na interoperabilidade entre instituições, facilitando o fluxo de pacientes entre diferentes órgãos de saúde pública.

Combate à Desigualdade: O sistema visa extinguir a disparidade entre trabalhadores do setor privado, servidores públicos e a população sem cobertura formal, que historicamente enfrentava as maiores barreiras.

Direito Constitucional: O decreto reforça a visão de Estado de que o atendimento médico gratuito e de qualidade é uma obrigação governamental, focando na prevenção e na distribuição gratuita de fármacos.

Resumo da proposta: Sistema Universal México (abril 2026)

Confira os pilares da reforma anunciada pela presidente:

Pilar da Reforma Detalhe Estratégico Liderança Claudia Sheinbaum (Presidente do México) Inspiração Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil Modelo de Gestão Integração de órgãos existentes (IMSS e ISSSTE) Objetivo Principal Atendimento universal e gratuito para todos Meta de Medicamentos Cobertura de 100% da demanda nacional Público-alvo Trabalhadores formais, informais e servidores

O sucesso da iniciativa dependerá agora de uma gestão eficiente e de um financiamento robusto para suportar a nova demanda.

Segundo o levantamento do Inova notícias, a aposta de Claudia Sheinbaum na integração gradual visa fortalecer o atendimento público sem causar rupturas administrativas imediatas nas instituições que já operam no país.

Se consolidada, a reforma poderá colocar o México no mesmo patamar de referência em saúde pública que o Brasil ocupa na América Latina, representando um marco para as políticas de bem-estar social do governo Sheinbaum neste primeiro semestre de 2026.