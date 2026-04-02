Prestação de contas: Confira FOTOS do evento da prefeitura de Rio Branco

📸 Foto Destaque: Lúcio Martins/ ContilNet

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O cenário político de Rio Branco registrou um momento de balanço e perspectiva nesta quinta-feira, 2 de abril. Reunido com aliados, secretários e membros de sua equipe de governo no Afa Jardim, o prefeito Tião Bocalom comandou um evento de prestação de contas, detalhando os principais avanços conquistados ao longo de seus cinco anos e três meses de administração à frente da capital acreana.

O encontro serviu para colocar em perspectiva o legado deixado pelo gestor e, principalmente, para pavimentar o terreno da transição administrativa. Um dos pontos centrais da agenda foi a assinatura de um termo de compromisso, que garante a continuidade dos projetos, obras estruturantes e políticas públicas estratégicas que estão em plena execução em todas as regionais da cidade.

Mudança no Comando

A movimentação desta quinta-feira (2), prepara o terreno para o rito final da transição: a posse de Alysson Bestene. O atual vice-prefeito e secretário de Educação assume o comando do Executivo municipal neste sábado, 4 de abril, atendendo aos prazos de desincompatibilização estabelecidos pela legislação eleitoral para o pleito de 2026.

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O evento no Afa Jardim reuniu lideranças que acompanharam a trajetória da gestão desde 2021, consolidando o clima de despedida do prefeito de suas funções administrativas, mas reafirmando a força do grupo político que dará continuidade aos projetos iniciados na capital. A expectativa agora se volta para o próximo sábado, quando Alysson Bestene assume a cadeira de prefeito com o desafio de manter o ritmo de entregas em Rio Branco.