05/04/2026
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Previsão do tempo hoje com alerta de frente fria e ciclone: Veja onde chove (05)

Atenção! Ciclone e frente fria avançam hoje; veja o horário que a chuva chega na sua região.

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Frente fria e ciclone extratropical avançam pelo Brasil hoje trazendo temporais.
📸 Foto Destaque: Foto: Divulgação
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

O domingo (05) termina com um aviso importante da Defesa Civil e dos principais institutos de meteorologia. Uma previsão do tempo hoje com alerta de frente fria indica que um ciclone extratropical começou a se organizar na costa sul do país, trazendo instabilidade severa, ventos fortes e uma queda acentuada nos termômetros para o início desta semana.

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A mudança no cenário meteorológico deve atingir em cheio o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e avançar para o Sudeste nas próximas horas. O fenômeno é acompanhado de uma massa de ar polar que promete encerrar o calor residual do outono de forma brusca.

Conteúdo da Matéria

Alerta de Ciclone e Temporais: Regiões afetadas

De acordo com os modelos meteorológicos mais recentes, a instabilidade ganha força entre a noite de hoje e a madrugada de segunda-feira. O risco de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar os 80 km/h é real em pontos isolados.

  • Sul do Brasil: Chuva persistente e volumosa em Santa Catarina e Paraná.

  • Sudeste: Aumento de nebulosidade e queda de temperatura em SP e RJ a partir desta noite.

  • Centro-Oeste: Ar seco perde força, permitindo pancadas de chuva isoladas em MS.

O que esperar para a próxima semana?

A frente fria não passará rápido. A previsão indica que a temperatura deve despencar em capitais como Curitiba, São Paulo e Florianópolis, com mínimas que podem bater recordes para o mês de abril logo na manhã de terça-feira (07).

Recomendações da Defesa Civil:

  • Evite abrigar-se debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

  • Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

  • Em caso de alagamentos, não atravesse áreas inundadas.

Fonte: Redação ContilNet

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