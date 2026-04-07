07/04/2026
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Previsão do tempo: terça-feira será de sol, calor e chuvas pontuais no Acre

A probabilidade de chuvas fortes é considerada média, enquanto o risco de temporais e ventos perigosos segue baixo

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Previsão do tempo: terça-feira será de sol, calor e chuvas pontuais no Acre
Palácio do Governo/ Foto: Reprodução
📸 Foto Destaque: Reprodução
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O Acre deve registrar mais um dia de tempo quente e abafado nesta terça-feira (7). De acordo com as informações do meteorologista Davi Friale, o sol deve predominar entre nuvens em todo o estado, acompanhado de chuvas pontuais e passageiras que, em determinadas áreas, podem ser intensas. O cenário climático é semelhante ao observado em estados vizinhos como Amazonas e Rondônia, além de Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal.

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Previsão do tempo: terça-feira será de sol, calor e chuvas pontuais no Acre

Previsão de Davi Friale indica chuvas passageiras para todas as regionais do estado / Foto: Reprodução

Conteúdo da Matéria

Leste e Sul do Estado

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será marcado pelo abafamento. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 60% e 70% durante a tarde, atingindo a marca de 90% a 100% ao amanhecer. Os ventos sopram de direção norte, com baixa probabilidade de rajadas perigosas.

Centro e Oeste do Estado

Para as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão também indica calor e sol com nuvens. As chuvas podem ser fortes em pontos isolados, mas a probabilidade de temporais é considerada baixa. A umidade mínima na região deve variar entre 65% e 75% no período da tarde.

Confira as temperaturas previstas:

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22 e 24ºC; máximas entre 31 e 33ºC.

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22 e 24ºC; máximas entre 31 e 33ºC.

  • Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22 e 24ºC; máximas entre 31 e 33ºC.

  • Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22 e 24ºC; máximas entre 32 e 34ºC.

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22 e 24ºC; máximas entre 30 e 32ºC.

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22 e 24ºC; máximas entre 30 e 32ºC.

O meteorologista reforça que as chuvas, típicas do período, ocorrem de forma isolada, não afastando o calor predominante em todo o território acreano.

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