Rio Branco e Brasileia podem registrar máximas de até 34°C durante a tarde

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Os acreanos devem se preparar para uma quarta-feira (8) de sol forte e sensação térmica elevada. De acordo com a previsão do meteorologista Davi Friale, o tempo quente e abafado vai predominar em todo o estado, reflexo de uma massa de ar que também atinge estados vizinhos como Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, além de regiões da Bolívia e do Peru.

A previsão indica que, embora o sol apareça entre nuvens, há média probabilidade de chuvas pontuais e passageiras. Em algumas localidades, essas precipitações podem ocorrer de forma intensa, embora o risco de temporais com ventos perigosos seja considerado muito baixo.

Leste e Sul do Estado

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o clima será de mormaço. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 55% e 100%. Os ventos sopram de forma leve, vindos da direção norte, com variações de noroeste e nordeste. Cidades como Rio Branco, Senador Guiomard, Epitaciolândia e Assis Brasil devem registrar mínimas de 23°C e máximas que podem atingir os 34°C.

Centro e Oeste

Para as regiões de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, o cenário é semelhante. O tempo segue quente e abafado, com chuvas que podem ser fortes em áreas isoladas. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, as temperaturas ficam ligeiramente mais baixas que na capital, com máximas variando entre 31°C e 33°C. Já em Tarauacá e Feijó, o calor segue intenso, podendo bater os 34°C à tarde.

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