PRF e Receita Federal apreendem drogas dentro de congelador

Os entorpecentes estavam escondidos dentro de um freezer e cobertos por uma espessa camada de gelo

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Uma operação conjunta de combate ao narcotráfico resultou na apreensão de aproximadamente 150 quilos de maconha do tipo skunk na manhã desta quarta-feira (8), em Manaus (AM). O trabalho integrado reuniu equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Receita Federal e do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Amazonas.

A droga foi localizada durante uma fiscalização de rotina em um veículo de carga. Ao vistoriarem o semirreboque, os agentes encontraram o entorpecente armazenado de forma estratégica: os tabletes estavam guardados dentro de um freezer e camuflados sob uma espessa camada de gelo, na tentativa de ludibriar a fiscalização e cães farejadores.

Combate ao Crime Organizado

A apreensão é considerada um golpe significativo contra a logística do crime organizado na região Norte. A PRF destacou que o sucesso da ação é fruto do compartilhamento de informações e da atuação coordenada entre as instituições de segurança pública e de fiscalização fazendária.

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Após o flagrante, todo o material ilícito foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos de pesagem oficial e investigação. O uso de técnicas de ocultação em cargas refrigeradas reforça a necessidade de vigilância constante nos corredores logísticos da Amazônia.