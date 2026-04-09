09/04/2026
ContilNet Notícias Logo

PRF e Receita Federal apreendem drogas dentro de congelador

Os entorpecentes estavam escondidos dentro de um freezer e cobertos por uma espessa camada de gelo

Por Fhagner Soares, ContilNet 09/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
PRF e Receita Federal apreendem drogas dentro de congelador
Aproximadamente 150 quilos de skunk foram retirados de circulação em Manaus
⏱️ 2 mins leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

Uma operação conjunta de combate ao narcotráfico resultou na apreensão de aproximadamente 150 quilos de maconha do tipo skunk na manhã desta quarta-feira (8), em Manaus (AM). O trabalho integrado reuniu equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Receita Federal e do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Amazonas.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A droga foi localizada durante uma fiscalização de rotina em um veículo de carga. Ao vistoriarem o semirreboque, os agentes encontraram o entorpecente armazenado de forma estratégica: os tabletes estavam guardados dentro de um freezer e camuflados sob uma espessa camada de gelo, na tentativa de ludibriar a fiscalização e cães farejadores.

Combate ao Crime Organizado

A apreensão é considerada um golpe significativo contra a logística do crime organizado na região Norte. A PRF destacou que o sucesso da ação é fruto do compartilhamento de informações e da atuação coordenada entre as instituições de segurança pública e de fiscalização fazendária.

LEIA TAMBÉM: 

Stella Maria Rodrigues comemora 42 anos de carreira homenageando Paulo Gustavo

Equipe de Gabriela coloca em dúvida amizade com Chaiany ao pedir eliminação da sister

Briga de pagodeiro com a esposa vira caso de polícia; portal LeoDias descobre detalhes inéditos

Após o flagrante, todo o material ilícito foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos de pesagem oficial e investigação. O uso de técnicas de ocultação em cargas refrigeradas reforça a necessidade de vigilância constante nos corredores logísticos da Amazônia.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.