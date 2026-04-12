⏱️ 2 mins leitura

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) desferiu um duro golpe contra o contrabando de produtos estrangeiros na manhã da última quarta-feira (08). Durante uma operação de fiscalização no município de Plácido de Castro, no interior do Acre, os agentes conseguiram retirar de circulação quase 5.000 maços de cigarros oriundos da Bolívia e prender um homem em flagrante.

A ocorrência teve início com a abordagem de um veículo Peugeot 207, de cor prata. Ao ser questionado pelos policiais durante a entrevista de rotina, o motorista confessou que transportava mercadoria ilegal. Na primeira inspeção dentro do carro, foram encontrados 2.500 maços de marcas estrangeiras que não possuíam controle sanitário ou documentação de importação.

Depósito em Ramal

O desdobramento da ação ocorreu após o condutor admitir que mantinha um estoque maior de produtos em sua propriedade rural, situada em um ramal próximo ao local da abordagem. Com a autorização do envolvido, a equipe deslocou-se até o endereço, onde localizou a carroceria de um caminhão tipo baú que funcionava como depósito para o restante da carga.

LEIA TAMBÉM:

Ao final da contagem oficial, os policiais contabilizaram exatamente 4.970 maços de cigarros, volume que equivale a quase 10 caixas fechadas da mercadoria. Além do impacto econômico ao crime organizado, a PRF destacou que a apreensão evita que produtos sem inspeção sanitária cheguem ao consumidor final.

Encaminhamentos Legais

Diante das evidências de crime de contrabando, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Rio Branco. O veículo Peugeot, o aparelho celular do suspeito e toda a carga de cigarros foram apreendidos e entregues à autoridade policial para a formalização do flagrante e continuidade das investigações.