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Principal narrador da Globo, Luís Roberto fica fora da Copa do Mundo 2026

O profissional não participará da cobertura dos jogos por conta de problemas de saúde

Luiz Henrique OliveiraLetícia Campos

07/04/2026 às 18:47

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O narrador Luís Roberto (Crédito: Léo Rosário – Globo)

O narrador Luís Roberto está fora da Copa do Mundo 2026. Segundo informações exclusivas do portal LeoDias obtidas nesta terça (7/4), a ausência ocorre mesmo após ele já ter sido confirmado como um dos principais nomes da cobertura do torneio.

Principal voz das transmissões esportivas da TV Globo desde a saída de Galvão Bueno, Luís Roberto vinha sendo preparado para liderar as narrações da emissora durante o Mundial. A mudança altera o planejamento da cobertura e impacta diretamente a escala da equipe, mas o profissional não poderá participar das transmissões para cuidar de problemas de saúde.

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Abrir em tela cheia O narrador Luís RobertoCrédito: Reprodução Cleber Machado, Galvão e Luís RobertoCrédito: Reprodução O narrador Luís RobertoCrédito: Reprodução O narrador Luís RobertoCrédito: Divulgação

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Com carreira consolidada no jornalismo esportivo, Luís Roberto construiu trajetória dentro da Globo ao longo de décadas, participando de grandes eventos e se tornando um dos nomes mais reconhecidos da narração no país. Ele esteve à frente de transmissões de partidas decisivas, incluindo finais de competições nacionais e internacionais.

O último jogo do narrador na Globo foi a transmissão de Flamengo x Santos, no Maracanã, no último domingo (5/4). O portal LeoDias também apurou que Luís Roberto atuou “no sacrifício”, mas conseguiu concluir seu trabalho. No entanto, a partir de agora, ele se dedicará a cuidar de sua saúde.

Procurado pela reportagem, o jornalista confirmou o afastamento: “Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio”.

Luís Roberto foi diagnosticado, após exames de rotina, com neoplasia localizada na região cervical, que neste momento está em fase final de avaliação para o tratamento médico.

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Tags:Copa do Mundo 2026, Globo, Luís Roberto

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Portal Leo Dias por Luiz Henrique Oliveira