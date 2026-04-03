05/04/2026
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Procissão da Sexta-Feira Santa termina com encenação na Gameleira

Após o percurso, o público acompanha a encenação dos últimos momentos de Jesus Cristo no calçadão da Gameleira

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Procissão da Sexta-Feira Santa termina com encenação na Gameleira
📸 Foto Destaque: ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura

A comunidade católica de Rio Branco se prepara para um dos momentos mais profundos da Semana Santa nesta sexta-feira, 3 de abril. A tradicional Procissão da Paixão de Cristo terá início às 17h, com saída da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, marcando um roteiro de oração, reflexão e silêncio que atravessa o coração da capital acreana.

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O trajeto deste ano foi planejado para integrar fiéis de diversas comunidades em uma caminhada de fé. Após deixar a Catedral, a procissão segue pela Avenida Brasil e percorre as ruas Floriano Peixoto, Rui Barbosa e Marechal Deodoro. Um dos pontos altos do percurso é a travessia da Ponte Coronel Sebastião Dantas (Ponte de Concreto), que conduz os devotos ao Segundo Distrito.

Procissão da Sexta-Feira Santa termina com encenação na Gameleira

Travessia da Ponte de Concreto marca o trajeto da celebração religiosa em Rio Branco/ Foto: ContilNet

Encenação na Gameleira

O percurso continua pelas ruas Dr. Pereira Passos, Seis de Agosto e 24 de Janeiro, passando pela Rua Senador Eduardo Asnar até a chegada oficial no calçadão da Gameleira. É neste cenário histórico, às margens do Rio Acre, que ocorrerá a tão aguardada apresentação da Paixão de Cristo, encenando o julgamento, a crucificação e a morte de Jesus.

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A organização do evento convida toda a população para este momento de devoção e comunhão. “É uma oportunidade de revivermos o sacrifício de Cristo em um ambiente de fé e unidade entre as famílias de nossa cidade”, destacam os coordenadores.

Confira o trajeto detalhado:

  • Saída (17h): Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

  • Percurso Inicial: Av. Brasil, Floriano Peixoto, Rui Barbosa e Marechal Deodoro.

  • Travessia: Ponte de Concreto (Cel. Sebastião Dantas).

  • Segundo Distrito: Ruas Dr. Pereira Passos, Seis de Agosto, 24 de Janeiro e Sen. Eduardo Asnar.

  • Ponto Final: Calçadão da Gameleira (com encenação).

O trânsito nas regiões centrais e no acesso ao Segundo Distrito deve sofrer interrupções temporárias durante a passagem dos fiéis. A recomendação aos motoristas é de atenção redobrada e utilização de rotas alternativas no final da tarde de hoje.

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