Procon intensifica fiscalização contra preços abusivos de combustíveis no Acre

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O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) intensificou as ações da operação nacional “De Olho no Combustível” na região do Alto Acre entre os dias 6 e 10 de abril. A iniciativa tem como objetivo impedir práticas abusivas na comercialização de combustíveis e assegurar a regularidade do setor em todo o país.

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As atividades estão concentradas nos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil. Além do combate aos preços abusivos, os fiscais realizam testes rigorosos de qualidade e quantidade para garantir que o produto entregue ao consumidor esteja em conformidade com as normas vigentes.

Transparência

“A operação reforça o compromisso do Procon com a defesa dos direitos do consumidor, promovendo a transparência nas relações de consumo e contribuindo para a manutenção de um mercado mais equilibrado e justo”, declarou John Lynneker Rodrigues, chefe de fiscalização do Procon.

A operação atua de forma preventiva e educativa, com foco na orientação dos fornecedores sobre as normas técnicas vigentes. O intuito é garantir que todos os produtos comercializados sigam rigorosamente os parâmetros de qualidade e segurança exigidos pela legislação.