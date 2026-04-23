Professor desaparecido há 5 anos é encontrado em SP

Professor desaparecido há 5 anos foi achado em rodovia no interior paulista.

O que era para ser apenas um patrulhamento de rotina para prevenir acidentes transformou-se em um dos reencontros mais emocionantes do ano em São Paulo. Nesta terça-feira (21/04), policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) localizaram, às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Taquaritinga, um homem que vivia como andarilho e estava desaparecido desde 2021.

A Abordagem “Amigos do Trecho”

A equipe policial avistou o homem caminhando em situação de risco e realizou a abordagem preventiva. Ao checarem as informações, veio a surpresa:

Identidade: O homem era um professor universitário com registro de desaparecimento de longa data.

Motivação: Segundo os relatos, ele enfrentava problemas pessoais graves que o levaram a se afastar completamente da sociedade e da família por meia década.

Localização: Os militares conseguiram rastrear os parentes, que residem na capital paulista, e agendar o encontro na Base Operacional de Araraquara.

“Achei que não estava mais vivo”

O ponto alto do resgate foi o momento em que a mãe do professor, uma idosa de mais de 70 anos, chegou à base policial. O vídeo do reencontro, que já circula nas redes sociais, mostra o choque e a emoção da mãe ao abraçar o filho que ela acreditava ter morrido anos atrás.

Com informações do CNN Brasil.

A família foi prontamente orientada a procurar o Distrito Policial para dar baixa no boletim de ocorrência de desaparecimento e iniciar o processo de reintegração do professor ao convívio familiar e social.

Apoio à Saúde Mental

O caso acende um alerta sobre a importância de redes de apoio para profissionais que enfrentam crises pessoais e burnout. O programa “Amigos do Trecho”, da Polícia Militar Rodoviária, tem sido fundamental não apenas para evitar atropelamentos, mas para identificar pessoas em vulnerabilidade extrema que, por vezes, possuem famílias que as procuram desesperadamente.