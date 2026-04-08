Professores mediadores têm prazo para entrega de documentos no Acre; veja

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Professores aprovados no processo seletivo da Educação do Acre têm pouco mais de uma semana para garantir a contratação. A nova convocação publicada nesta quarta-feira (7) chama candidatos para atuar na educação especial em escolas urbanas de Rio Branco, segundo o Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao todo, 30 profissionais classificados para o cargo de professor mediador foram convocados. Todos devem comparecer presencialmente até o dia 17 de abril, no Departamento de Pessoas da Secretaria de Educação, no bairro Volta Seca, no período da manhã.

A etapa é decisiva: quem não entregar os documentos ou deixar pendências pode perder a vaga, abrindo espaço para os próximos da lista.

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Corrida contra o tempo e burocracia extensa

A lista de exigências é longa e inclui desde documentos básicos, como RG, CPF e comprovante de residência, até certidões negativas da Justiça, comprovantes de formação específica na área de educação especial e atestado médico admissional.

Também são exigidas diversas declarações, como de bens, acúmulo de cargo e antecedentes que precisam ser preenchidas corretamente.

Além de cumprir o prazo, os candidatos devem apresentar originais e cópias de toda a documentação. Outro ponto importante é a comprovação de formação específica com carga mínima de 180 horas na área de educação especial, requisito obrigatório para o cargo.

VEJA OS NOMES:

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