05/04/2026
ContilPop
Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

Projeto com jiu-jitsu transforma rotina de crianças com autismo no Acre

Iniciativa atende cerca de 80 participantes

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Projeto
📸 Foto Destaque: Foto: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura

Um projeto social desenvolvido no bairro Calafate, em Rio Branco, tem mudado a realidade de crianças por meio do esporte. A iniciativa “Faixa na Caveira” utiliza o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, atendendo atualmente cerca de 80 participantes, entre eles crianças dentro do espectro autista.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Recentemente, o empresário e nutricionista Lucas Fernandes visitou o projeto e destacou a importância de ações voltadas à transformação social. Durante a passagem pelo local, ele acompanhou de perto as atividades e reforçou o apoio a iniciativas que impactam diretamente famílias da comunidade.

O projeto é coordenado pelo professor Michael, que explica que o principal objetivo é promover inclusão e oferecer novas perspectivas às crianças. Segundo ele, além da prática esportiva, o trabalho também contribui para o desenvolvimento social e emocional dos participantes.

LEIA TAMBÉM:

AFAC promove festa de Páscoa para crianças e alerta para queda no atendimento

Vídeo mostra bombeiros resgatando mulher após queda de elevador no Acre

Capivaras roubam a cena no Lago do Amor e viram atração em Rio Branco

Além disso, relatos de familiares apontam mudanças significativas no comportamento das crianças. Um dos pais destacou que o jiu-jitsu se tornou um momento de equilíbrio para o filho, funcionando como uma espécie de pausa na rotina e auxiliando no bem-estar.

Outro depoimento relata avanços no convívio social. De acordo com a família, a criança passou a interagir mais, brincar e se desenvolver após ingressar no projeto, o que representa uma conquista importante no dia a dia.

Dessa forma, a iniciativa evidencia como o esporte pode ir além da atividade física, atuando também como instrumento de inclusão, disciplina e desenvolvimento humano dentro da comunidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.