Projeto com jiu-jitsu transforma rotina de crianças com autismo no Acre

Um projeto social desenvolvido no bairro Calafate, em Rio Branco, tem mudado a realidade de crianças por meio do esporte. A iniciativa “Faixa na Caveira” utiliza o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão e desenvolvimento, atendendo atualmente cerca de 80 participantes, entre eles crianças dentro do espectro autista.
Recentemente, o empresário e nutricionista Lucas Fernandes visitou o projeto e destacou a importância de ações voltadas à transformação social. Durante a passagem pelo local, ele acompanhou de perto as atividades e reforçou o apoio a iniciativas que impactam diretamente famílias da comunidade.
O projeto é coordenado pelo professor Michael, que explica que o principal objetivo é promover inclusão e oferecer novas perspectivas às crianças. Segundo ele, além da prática esportiva, o trabalho também contribui para o desenvolvimento social e emocional dos participantes.
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Além disso, relatos de familiares apontam mudanças significativas no comportamento das crianças. Um dos pais destacou que o jiu-jitsu se tornou um momento de equilíbrio para o filho, funcionando como uma espécie de pausa na rotina e auxiliando no bem-estar.
Outro depoimento relata avanços no convívio social. De acordo com a família, a criança passou a interagir mais, brincar e se desenvolver após ingressar no projeto, o que representa uma conquista importante no dia a dia.
Dessa forma, a iniciativa evidencia como o esporte pode ir além da atividade física, atuando também como instrumento de inclusão, disciplina e desenvolvimento humano dentro da comunidade.