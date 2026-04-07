07/04/2026
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Projeto Cuidar promove edição do “Cuidar Day” nesta sexta-feira em Tarauacá

O Cuidar Day une solidariedade e lazer 

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Cuidar Day
📸 Foto: Ascom
⏱️ 1 min leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

A Praça Municipal será o ponto de encontro para os amantes dos animais em Tarauacá nesta sexta-feira (10). A partir das 16h, o Projeto Cuidar realiza o Cuidar Day, um evento dedicado à causa animal.

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A programação principal foca no bem-estar dos pets, oferecendo a oportunidade de adoção de animais para quem busca um novo companheiro, além da aplicação de vacinação antirrábica.

Essas ações visam não apenas encontrar lares para animais resgatados, e também garantir a saúde pública e o cuidado com os animais.

Para as famílias que comparecerem ao evento, a estrutura contará com venda de comidas e bebidas, um bazar beneficente e brinquedos para a diversão das crianças.

O Cuidar Day une solidariedade e lazer, permitindo que os moradores contribuam com o projeto enquanto desfrutam de uma tarde movimentada em um dos principais espaços públicos da cidade.

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