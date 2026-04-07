Projeto Cuidar promove edição do “Cuidar Day” nesta sexta-feira em Tarauacá

A Praça Municipal será o ponto de encontro para os amantes dos animais em Tarauacá nesta sexta-feira (10). A partir das 16h, o Projeto Cuidar realiza o Cuidar Day, um evento dedicado à causa animal.
A programação principal foca no bem-estar dos pets, oferecendo a oportunidade de adoção de animais para quem busca um novo companheiro, além da aplicação de vacinação antirrábica.
Essas ações visam não apenas encontrar lares para animais resgatados, e também garantir a saúde pública e o cuidado com os animais.
Para as famílias que comparecerem ao evento, a estrutura contará com venda de comidas e bebidas, um bazar beneficente e brinquedos para a diversão das crianças.