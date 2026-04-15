Mensagem presidencial foi publicada em edição extra do Diário Oficial; texto prevê dois dias de descanso sem redução de salário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou oficialmente ao Congresso Nacional, nesta terça-feira (14), o projeto de lei que visa extinguir a escala de trabalho 6×1 modelo que permite seis dias de trabalho para um de descanso. A proposta foi enviada com urgência constitucional, dispositivo que obriga a Câmara e o Senado a analisarem a matéria com prioridade, acelerando as etapas de votação.

A medida foi acertada após reunião entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta. O texto completo da proposta deve ser protocolado oficialmente na Casa Legislativa nesta quarta-feira (15), após a publicação da mensagem presidencial em edição extra do Diário Oficial da União.

Jornada de 40 Horas e Escala

5×2 O projeto central do Executivo sugere uma reestruturação profunda na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os principais pilares são:

Adoção da escala 5×2: Garantia de dois dias de descanso semanal.

Redução da jornada: Limite de 40 horas semanais.

Manutenção salarial: A proposta proíbe qualquer redução nos vencimentos dos trabalhadores devido à mudança de carga horária.

Tramitação Conjunta

Para garantir a viabilidade política, ficou decidido que o projeto do governo tramitará simultaneamente com uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que já circula na Câmara. Enquanto a PEC sugere uma jornada ainda menor (36 horas e três dias de folga), o governo e os parlamentares avaliarão qual dos textos possui maior consenso para ser aprovado em definitivo.

Debate entre Produtividade e Custos

O tema divide opiniões. De um lado, o setor produtivo e representantes empresariais alertam que a alteração pode elevar custos operacionais e impactar a competitividade, especialmente em setores de serviços e comércio.

Por outro lado, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defende que a mudança é uma demanda social crescente, especialmente entre os jovens. O governo sustenta que a redução da jornada pode diminuir acidentes de trabalho, o absenteísmo e doenças ocupacionais, gerando, em última análise, um ganho de produtividade e melhor qualidade de vida para o trabalhador brasileiro.