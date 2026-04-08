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A Champions League 2025/26 chega à sua fase mais aguda. Nesta quarta-feira (08/04), às 16h (horário de Brasília), o Paris Saint-Germain inicia a defesa de sua coroa continental contra o tradicional Liverpool.

Com elencos renovados e novas estrelas como Kvaratskhelia e Florian Wirtz em campo, a partida promete ser o ponto alto da temporada europeia.

Momento das Equipes

PSG: O time de Paris vem de uma sequência avassaladora de quatro vitórias, consolidando a liderança no Francês. A meta é usar o caldeirão do Parque dos Príncipes para abrir vantagem na eliminatória.

Liverpool: Em contrapartida, os ingleses vivem um momento de instabilidade. Após sofrerem uma goleada de 4 a 0 para o City na FA Cup, os Reds veem na Champions a chance de salvar o ano e recuperar a confiança da torcida.

Com informações do Metrópoles.

Prováveis Escalações

O duelo marca o encontro de gerações e grandes contratações recentes de 2025 e 2026:

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Ekitiké.

Onde assistir PSG x Liverpool ao vivo

A partida de ida das quartas de final terá transmissão exclusiva para o Brasil:

Streaming: Max (antiga HBO Max)

O vencedor deste confronto enfrentará quem passar de Real Madrid ou Bayern de Munique na semifinal, desenhando um caminho de “pedreira” rumo à grande final desta edição.