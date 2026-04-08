08/04/2026
ContilPop
Gabriela Prioli é acusada de plágio por escritora; entenda
Desistiu? Leandro Boneco entra no confessionário e gera dúvidas no BBB 26
Resumo BBB 26: madrugada tem comemoração de Jordana e choro de Milena; veja
Em vídeo antes de morrer, Carlos Filhar disse estar “no fundo do poço”
Influenciadora nega uso de IA após ser comparada com a Kylie Jenner
Golpistas criam páginas falsas para vender ingressos de shows do BTS no Brasil
Samira é a participante do BBB 26 com menor rejeição; veja o ranking
Pirulla volta ao YouTube e emociona fãs após recuperação de um AVC
Suspeita de mandar matar os pais é apelidada de “Suzane do Pantanal”
‘Euphoria’ e mais séries que estão retornando nessa semana

PSG e Liverpool se enfrentam na Champions; saiba onde assistir ao vivo

PSG recebe hoje o Liverpool pelas quartas da Champions com transmissão na Max

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
https://www.metropoles.com/esportes/champions-league-saiba-onde-assistir-o-duelo-entre-psg-x-liverpool
Ryan Crockett/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images
⏱️ 1 min leitura

A Champions League 2025/26 chega à sua fase mais aguda. Nesta quarta-feira (08/04), às 16h (horário de Brasília), o Paris Saint-Germain inicia a defesa de sua coroa continental contra o tradicional Liverpool.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Com elencos renovados e novas estrelas como Kvaratskhelia e Florian Wirtz em campo, a partida promete ser o ponto alto da temporada europeia.

Momento das Equipes

  • PSG: O time de Paris vem de uma sequência avassaladora de quatro vitórias, consolidando a liderança no Francês. A meta é usar o caldeirão do Parque dos Príncipes para abrir vantagem na eliminatória.

  • Liverpool: Em contrapartida, os ingleses vivem um momento de instabilidade. Após sofrerem uma goleada de 4 a 0 para o City na FA Cup, os Reds veem na Champions a chance de salvar o ano e recuperar a confiança da torcida.

Com informações do Metrópoles.

Prováveis Escalações

O duelo marca o encontro de gerações e grandes contratações recentes de 2025 e 2026:

  • PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

  • Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Ekitiké.

Onde assistir PSG x Liverpool ao vivo

A partida de ida das quartas de final terá transmissão exclusiva para o Brasil:

  • Streaming: Max (antiga HBO Max)

O vencedor deste confronto enfrentará quem passar de Real Madrid ou Bayern de Munique na semifinal, desenhando um caminho de “pedreira” rumo à grande final desta edição.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.