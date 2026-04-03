Psicóloga quebra  pernas após elevador despencar em condomínio de Rio Branco

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A psicóloga identificada apenas pelas iniciais A.O. V., de 36 anos, teve as duas pernas fraturadas após um elevador despencar e frear bruscamente na noite desta quinta-feira (2), no Condomínio Florença, localizado na Alameda Grécia, no bairro Jardim Europa, área nobre de Rio Branco.

Segundo informações repassadas à imprensa, A.O. V. havia saído para fazer compras, pois receberia amigos e familiares em seu apartamento. Ao retornar e entrar no elevador para subir até o 8º andar, o equipamento apresentou uma falha inesperada e entrou em queda livre.

Ainda de acordo com relatos, ao atingir o 1º andar, o sistema de segurança do elevador acionou automaticamente o freio de emergência, evitando um impacto direto contra o solo no térreo. No entanto, a parada brusca provocou um forte impacto no corpo da vítima, que foi “arremessado” dentro da cabine — movimento conhecido como efeito chicote.

Com a violência da frenagem, a psicóloga sofreu fratura no tornozelo direito e fraturas nos dois joelhos. Sem conseguir se levantar, ela permaneceu caída dentro do elevador por cerca de 2 horas e 30 minutos.

O elevador ficou parado entre o térreo e o 1º andar, sem alinhamento com as portas, o que dificultou a abertura imediata e o resgate da vítima.

O Corpo de Bombeiros Militar do 1º Batalhão foi acionado e enviou uma equipe de salvamento para realizar o desencarceramento. Técnicos da empresa responsável pela manutenção também estiveram no local e utilizaram equipamentos para elevar a cabine até o 1º andar.

Durante o resgate, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos. Inicialmente, foi enviada uma ambulância de suporte básico, enquanto a vítima, ainda dentro do elevador, se comunicava com os socorristas por meio das câmeras internas, relatando seu estado de saúde.

Após o trabalho conjunto entre bombeiros e técnicos, a cabine foi reposicionada e as portas abertas, permitindo o atendimento direto à vítima. Em seguida, uma ambulância de suporte avançado foi encaminhada para administrar medicação e controlar as dores intensas.

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A vitima foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde considerado estável. Segundo a equipe médica, há possibilidade de outras lesões, que deverão ser confirmadas por exames de imagem.

Familiares informaram que o elevador havia passado recentemente por manutenção, mas não souberam explicar o que pode ter causado a falha grave no equipamento.