Kamai pode coordenar campanha e Zen disputar vaga na Câmara Federal

Jorge quer Kamai direcionando sua campanha, além da de Thor Dantas ao Governo, pelo PSB

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O ContilNet apurou nesta quarta-feira (8) que o Partido dos Trabalhadores (PT) pode anunciar uma mudança nos próximos dias, retirando da disputa à Câmara Federal o vereador e presidente do partido, André Kamai, para que ele coordene a campanha da federação PT, PCdoB, PSB e PV.

A proposta é colocar no lugar de Kamai o ex-deputado estadual Daniel Zen. A ideia, de acordo com os bastidores, é do pré-candidato ao Senado, Jorge Viana, que chegou a fazer o convite ao político.

Jorge quer Kamai direcionando sua campanha, além da de Thor Dantas ao Governo, pelo PSB.

O vereador de Rio Branco foi procurado por nossa reportagem para se posicionar sobre a situação. O vereador disse que as chapas estão em processo de construção.

“O que posso dizer é que estamos dialogando e que as chapas estão em construção. Temos muita coisa a definir, mas estamos à disposição do grupo para fazer o melhor possível”, disse o vereador.

O ContilNet também entrou em contato com o ex-deputado Daniel Zen, que confirmou o convite feito para disputar o cargo.

“Houve um convite, mas, não houve resposta minha. Por enquanto, são só especulações”, afirmou.

Zen disse que está avaliando a proposta: “Pedi um tempo para avaliar em família. Creio que a notinha de hoje faça parte da “pressão” para que eu aceite”.