Qual foi a nota de corte do concurso Câmara dos Deputados?

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O suspense para milhares de candidatos chegou ao fim. Com a publicação do resultado final nas provas objetivas do Concurso Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (8/4), o Cebraspe permitiu a identificação das notas de corte efetivas para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo.

A seleção, considerada uma das mais difíceis do país devido ao nível de profundidade das questões, movimenta o cenário dos concursos federais por oferecer uma das carreiras mais sólidas e bem remuneradas da administração pública.

De acordo com o levantamento do portal Direção Concursos, a pontuação total que define a classificação dos candidatos é o resultado direto da soma aritmética entre a prova de conhecimentos gerais (P1) e a prova de conhecimentos específicos (P2), onde cada erro em itens do tipo “Certo ou Errado” penalizou o desempenho final.

Análise das notas de corte e cargos

As notas de corte do Concurso Câmara dos Deputados refletem o altíssimo nível de preparação dos inscritos em 2026:

Analista Legislativo (CD-AL-011): Para este cargo, que exige nível superior e oferece inicial de R$ 30.853,99, a nota de corte apresentou uma tendência de estabilidade em relação ao último certame, exigindo um aproveitamento líquido superior a 80% em conhecimentos específicos.

Técnico Legislativo (CD-AL-026): O cargo de Técnico, com remuneração inicial de R$ 26.196,30, também registrou pontuações elevadas, evidenciando a concorrência acirrada mesmo para funções de suporte.

Somatório P1 + P2: A estratégia de muitos aprovados focou em gabaritar a P2 (conhecimentos específicos), que historicamente possui um peso decisivo na classificação final para as 70 vagas imediatas.

Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão

Na ampla concorrência, o menor somatório registrado entre os candidatos listados foi de 127 pontos.

A maior pontuação foi de 154 pontos, alcançada pela candidata Rafaela Gomes da Silva (inscrição 10004217), com 88 pontos em P2 — o melhor desempenho em conhecimentos específicos entre todos os listados.

Por modalidade de cotas:

Pessoas com deficiência (PcD): 110 pontos

110 pontos Negros (pretos e pardos): 117 pontos

117 pontos Indígenas: 55 pontos

55 pontos Quilombolas: 54 pontos

Técnico Legislativo – Assistente Legislativo e Administrativo

Na ampla concorrência, o menor somatório registrado foi de 111 pontos.

Por modalidade de cotas:

Pessoas com deficiência (PcD): 86 pontos

86 pontos Negros (pretos e pardos): 101 pontos

101 pontos Indígenas: 56 pontos

56 pontos Quilombolas: 54 pontos

As provas foram aplicadas em 8 de março de 2026. O concurso oferece 70 vagas imediatas para Analista e Técnico Legislativo, além de igual número em cadastro de reserva, com remuneração inicial de até R$ 30.853,99. A próxima etapa prevista é a prova discursiva, com resultado provisório esperado para 26 de maio de 2026.

Panorama concurso Câmara dos Deputados – Técnico e Analista Legislativo

Organizado pelo Cebraspe, o concurso da Câmara dos Deputados oferece 70 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Legislativo, além de 70 oportunidades em cadastro reserva, com remuneração inicial de até R$ 30.853,99.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão: 35 vagas + 35 CR

Técnico Legislativo – Assistente Legislativo e Administrativo: 35 vagas + 35 CR

As provas foram aplicadas em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, no dia 8 de março de 2026.

Prova objetiva

A prova objetiva foi aplicada no turno da manhã, com duração total de 5 horas. Essa etapa possui caráter eliminatório e classificatório.

Total de itens: 180

180 Formato: Julgamento do tipo “Certo” ou “Errado”

Julgamento do tipo Distribuição: 90 itens de Conhecimentos Gerais 90 itens de Conhecimentos Específicos



Critérios de aprovação na objetiva

O candidato deverá obter, no mínimo:

18 pontos em Conhecimentos Gerais

em Conhecimentos Gerais 27 pontos em Conhecimentos Específicos

em Conhecimentos Específicos 54 pontos no conjunto total da prova

Prova discursiva

A prova discursiva foi aplicada no turno da tarde, com duração de 3 horas, também com caráter eliminatório e classificatório.

Valor total: 60 pontos

60 pontos Estrutura: Duas questões discursivas , cada uma com até 20 linhas , sobre temas específicos Uma peça de natureza técnica , com até 50 linhas



Critério de aprovação na discursiva

Foi considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 30 pontos .

Resumo do concurso Câmara dos Deputados Banca: Cebraspe Cargos: Analista e Técnico Legislativo (especialidades) Vagas: 70 + 70 CR Escolaridade: nível superior Salários: até R$ 30.853,99 Inscrições: 5 a 26/1/2026 Taxa: Analista: R$ 130,00 Técnico: R$ 100,00 Provas: 8/3/2026 Edital

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Resumo do resultado: concurso câmara dos deputados (abril 2026)

Confira os dados consolidados após a publicação oficial do Cebraspe:

Informação do Certame Detalhes Oficiais (08/04) Banca Organizadora Cebraspe Vagas Totais 70 vagas imediatas + CR Remuneração Analista R$ 30.853,99 Remuneração Técnico R$ 26.196,30 Cálculo da Nota Soma de P1 (Gerais) + P2 (Específicos) Status Atual Resultado das Provas Objetivas Divulgado

Para os especialistas do Direção Concursos, a nota de corte é apenas o primeiro filtro, já que as etapas discursivas e a avaliação de títulos podem alterar significativamente o ranking final.

Os candidatos que atingiram a pontuação mínima agora devem focar total energia na produção de textos técnicos e pareceres, que são o grande diferencial da fase seguinte.

O Concurso Câmara dos Deputados reafirma-se como o topo da montanha para concurseiros de carreira, exigindo não apenas conhecimento jurídico e legislativo, mas uma resistência emocional para lidar com as métricas rigorosas do Cebraspe.