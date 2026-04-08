Qual foi a nota de corte do concurso Câmara dos Deputados?

O suspense para milhares de candidatos chegou ao fim. Com a publicação do resultado final nas provas objetivas do Concurso Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (8/4), o Cebraspe permitiu a identificação das notas de corte efetivas para os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo.
A seleção, considerada uma das mais difíceis do país devido ao nível de profundidade das questões, movimenta o cenário dos concursos federais por oferecer uma das carreiras mais sólidas e bem remuneradas da administração pública.
De acordo com o levantamento do portal Direção Concursos, a pontuação total que define a classificação dos candidatos é o resultado direto da soma aritmética entre a prova de conhecimentos gerais (P1) e a prova de conhecimentos específicos (P2), onde cada erro em itens do tipo “Certo ou Errado” penalizou o desempenho final.
Análise das notas de corte e cargos
As notas de corte do Concurso Câmara dos Deputados refletem o altíssimo nível de preparação dos inscritos em 2026:
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Analista Legislativo (CD-AL-011): Para este cargo, que exige nível superior e oferece inicial de R$ 30.853,99, a nota de corte apresentou uma tendência de estabilidade em relação ao último certame, exigindo um aproveitamento líquido superior a 80% em conhecimentos específicos.
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Técnico Legislativo (CD-AL-026): O cargo de Técnico, com remuneração inicial de R$ 26.196,30, também registrou pontuações elevadas, evidenciando a concorrência acirrada mesmo para funções de suporte.
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Somatório P1 + P2: A estratégia de muitos aprovados focou em gabaritar a P2 (conhecimentos específicos), que historicamente possui um peso decisivo na classificação final para as 70 vagas imediatas.
Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão
Na ampla concorrência, o menor somatório registrado entre os candidatos listados foi de 127 pontos.
A maior pontuação foi de 154 pontos, alcançada pela candidata Rafaela Gomes da Silva (inscrição 10004217), com 88 pontos em P2 — o melhor desempenho em conhecimentos específicos entre todos os listados.
Por modalidade de cotas:
- Pessoas com deficiência (PcD): 110 pontos
- Negros (pretos e pardos): 117 pontos
- Indígenas: 55 pontos
- Quilombolas: 54 pontos
Técnico Legislativo – Assistente Legislativo e Administrativo
Na ampla concorrência, o menor somatório registrado foi de 111 pontos.
Por modalidade de cotas:
- Pessoas com deficiência (PcD): 86 pontos
- Negros (pretos e pardos): 101 pontos
- Indígenas: 56 pontos
- Quilombolas: 54 pontos
As provas foram aplicadas em 8 de março de 2026. O concurso oferece 70 vagas imediatas para Analista e Técnico Legislativo, além de igual número em cadastro de reserva, com remuneração inicial de até R$ 30.853,99. A próxima etapa prevista é a prova discursiva, com resultado provisório esperado para 26 de maio de 2026.
Panorama concurso Câmara dos Deputados – Técnico e Analista Legislativo
Organizado pelo Cebraspe, o concurso da Câmara dos Deputados oferece 70 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Legislativo, além de 70 oportunidades em cadastro reserva, com remuneração inicial de até R$ 30.853,99.
Confira, abaixo, a distribuição das vagas:
- Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão: 35 vagas + 35 CR
- Técnico Legislativo – Assistente Legislativo e Administrativo: 35 vagas + 35 CR
As provas foram aplicadas em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, no dia 8 de março de 2026.
Prova objetiva
A prova objetiva foi aplicada no turno da manhã, com duração total de 5 horas. Essa etapa possui caráter eliminatório e classificatório.
- Total de itens: 180
- Formato: Julgamento do tipo “Certo” ou “Errado”
- Distribuição:
- 90 itens de Conhecimentos Gerais
- 90 itens de Conhecimentos Específicos
Critérios de aprovação na objetiva
O candidato deverá obter, no mínimo:
- 18 pontos em Conhecimentos Gerais
- 27 pontos em Conhecimentos Específicos
- 54 pontos no conjunto total da prova
Prova discursiva
A prova discursiva foi aplicada no turno da tarde, com duração de 3 horas, também com caráter eliminatório e classificatório.
- Valor total: 60 pontos
- Estrutura:
- Duas questões discursivas, cada uma com até 20 linhas, sobre temas específicos
- Uma peça de natureza técnica, com até 50 linhas
Critério de aprovação na discursiva
- Foi considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 30 pontos.
Resumo do concurso Câmara dos Deputados
- Banca: Cebraspe
- Cargos: Analista e Técnico Legislativo (especialidades)
- Vagas: 70 + 70 CR
- Escolaridade: nível superior
- Salários: até R$ 30.853,99
- Inscrições: 5 a 26/1/2026
- Taxa:
- Analista: R$ 130,00
- Técnico: R$ 100,00
- Provas: 8/3/2026
- Edital
Resumo do resultado: concurso câmara dos deputados (abril 2026)
Confira os dados consolidados após a publicação oficial do Cebraspe:
|Informação do Certame
|Detalhes Oficiais (08/04)
|Banca Organizadora
|Cebraspe
|Vagas Totais
|70 vagas imediatas + CR
|Remuneração Analista
|R$ 30.853,99
|Remuneração Técnico
|R$ 26.196,30
|Cálculo da Nota
|Soma de P1 (Gerais) + P2 (Específicos)
|Status Atual
|Resultado das Provas Objetivas Divulgado
Para os especialistas do Direção Concursos, a nota de corte é apenas o primeiro filtro, já que as etapas discursivas e a avaliação de títulos podem alterar significativamente o ranking final.
Os candidatos que atingiram a pontuação mínima agora devem focar total energia na produção de textos técnicos e pareceres, que são o grande diferencial da fase seguinte.
O Concurso Câmara dos Deputados reafirma-se como o topo da montanha para concurseiros de carreira, exigindo não apenas conhecimento jurídico e legislativo, mas uma resistência emocional para lidar com as métricas rigorosas do Cebraspe.