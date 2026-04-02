Quanto o brasileiro gasta por hora assistida em cada plataforma

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Tem uma forma de gastar dinheiro que a maioria das pessoas não percebe no dia a dia: assinar serviços que usam pouco e pagar pelo tamanho deles como se usassem muito. Com streaming isso acontece o tempo todo.

Você assina quatro plataformas porque cada uma tem aquela série que você não quer perder ou aquele filme que todo mundo está comentando. Aí o mês passa, você usou de verdade duas delas, a terceira ficou parada há três semanas e a quarta você abriu uma vez, não achou nada interessante de imediato e fechou.

O preço que você compara na hora de assinar é o mensal. R$ 19,90 aqui, R$ 44,90 ali, R$ 55,90 acolá. Parece razoável por plataforma. O que ninguém costuma calcular é quanto está pagando por cada hora de conteúdo que realmente assiste em cada serviço. Esse número, quando aparece, costuma surpreender.

O cálculo que muda a perspectiva

A lógica é simples. Pegue o preço mensal da assinatura, divida pelo número de horas que você usa o serviço naquele mês. O resultado é o custo por hora real de uso.

Uma plataforma de R$ 44,90 usada por 30 horas no mês sai a R$ 1,50 a hora. A mesma plataforma usada por 5 horas custa R$ 8,98 a hora. São o mesmo serviço, o mesmo preço, mas experiências financeiras completamente diferentes.

A Netflix divulgou um dado revelador em outubro de 2025: os assinantes do plano com anúncios no Brasil assistem, em média, 54 horas de conteúdo por mês. Com o plano custando R$ 20,90, isso resulta em aproximadamente R$ 0,39 por hora. É uma das tarifas por hora mais baixas do entretenimento pago disponível no Brasil.

O problema é que esse é o perfil do usuário mais engajado, aquele que a plataforma usa para vender publicidade. Quem assiste 10 horas por mês no mesmo plano está pagando quase R$ 2,09 por hora. Três vezes mais, pelo mesmo catálogo.

Pesquisa da Comscore publicada em 2025 mostrou que o brasileiro passa, em média, 22 horas por semana em plataformas de streaming. Isso dá cerca de 88 horas mensais. Só que esse número é a média de quem usa ativamente o conjunto de serviços. Não é o uso por plataforma individual.

Uma pessoa que distribui essas 88 horas entre quatro serviços pode estar usando cada um por volta de 22 horas mensais, o que já resulta em tarifas por hora razoáveis. Mas quem concentra o consumo em uma ou duas plataformas e mantém as outras ativas sem usar está pagando um preço por hora muito mais alto nos serviços secundários.

Os perfis de uso que mais perdem dinheiro

Existe um perfil de consumidor que paga caro sem perceber: quem assina pela antecipação. Você assina a Max porque vem a nova temporada de uma série que você acompanha. Você usa durante três semanas, termina a temporada e passa mais duas semanas sem abrir o aplicativo.

Se a temporada tem 10 episódios de 50 minutos, você consumiu pouco mais de 8 horas de conteúdo. Dividindo o plano Standard de R$ 44,90 por 8 horas, o custo por hora ficou em torno de R$ 5,60.

Para efeito de comparação, uma sessão de cinema em São Paulo com pipoca custa em torno de R$ 40 por 2 horas, o que dá R$ 20 por hora. Nesse caso, o streaming ainda ganha. Mas se você ficou com a assinatura ativa por dois meses nesse ciclo, o custo por hora dobrou.

Outro perfil é o da assinatura defensiva: você mantém o serviço ativo porque não quer perder acesso ao catálogo caso queira usar no futuro. A pessoa que assina o Globoplay todo mês porque vai passar o carnaval em família e vai querer ver novela nunca cancela, mas usa pouco durante o resto do ano. Nos meses de baixo uso, o custo por hora pode passar de R$ 10 facilmente.

O perfil que está em melhor situação financeira é quem usa de forma constante e consistente. Quem tem o hábito de assistir uma hora por dia em uma plataforma específica acumula 30 horas mensais com facilidade.

A R$ 44,90, esse uso resulta em cerca de R$ 1,50 por hora, um valor que faz sentido. O problema é que pouquíssimas pessoas mantêm esse ritmo em mais de dois serviços simultaneamente.

O que os dados de uso real revelam

Quando a Netflix divulgou que seus usuários do plano com anúncios assistem 54 horas mensais em média, estava revelando indiretamente que um grupo considerável assiste bem menos do que isso.

Média de 54 horas significa que tem gente consumindo 80 horas e gente consumindo 20. O custo por hora dos que consomem 20 horas no plano de R$ 20,90 é de R$ 1,05. Já parece mais caro do que parece quando você lê o preço do plano.

O brasileiro assina, em média, 3,8 plataformas de streaming, segundo dados da PwC. Com um gasto médio de R$ 118 mensais em serviços digitais de assinatura, a conta por hora depende inteiramente de como esse tempo de consumo está distribuído.

Se as 88 horas mensais identificadas pela Comscore estivessem concentradas nas duas plataformas principais, o custo médio por hora nos serviços mais usados ficaria em torno de R$ 1,34. Mas as plataformas secundárias, com muito menos uso e preço similar, elevam o custo médio geral bem acima disso.

Como fazer o cálculo para o seu caso

A conta é fácil de fazer, mas exige honestidade sobre o uso real. A maioria das pessoas subestima quanto usa os serviços que gosta e superestima o uso dos que mantém por precaução.

Um exercício prático: abra o histórico de visualizações de cada plataforma que você assina. A Netflix, por exemplo, mostra o histórico completo nas configurações da conta. Some o tempo total de conteúdo assistido no último mês. Divida pelo preço da assinatura.

Se o resultado por hora for maior do que R$ 3, você está na faixa em que o serviço começa a perder competitividade em relação a outras formas de entretenimento. Se passar de R$ 5, vale uma reflexão sobre se aquela plataforma merece ficar no plano mensal ou se faz mais sentido assinar só quando tiver algo específico para assistir.

O número de horas na semana também muda conforme a época do ano. Em férias você usa mais. Em meses intensos de trabalho você pode passar semanas sem abrir alguns aplicativos.

Uma assinatura que faz sentido em julho pode ser um desperdício em março. Parte do comportamento de subscription cycling que os brasileiros adotaram tem essa lógica por trás, mesmo sem fazer o cálculo formalmente.

O que muda quando você coloca o tempo no centro da decisão

Quando você para de comparar preços mensais e passa a comparar custo por hora de uso real, a hierarquia das plataformas pode mudar bastante. O serviço mais barato nem sempre é o que entrega mais valor por hora consumida. E um serviço de preço intermediário usado com regularidade pode ser financeiramente mais eficiente do que dois serviços baratos que ficam parados na maior parte do mês.

Quem está revisando esse conjunto e considera alternativas como serviços de IPTV, que centralizam canais ao vivo e catálogos em uma interface única, está fazendo exatamente esse cálculo: quantas horas de uso real o serviço entrega por cada real pago.

Outro aspecto que entra nessa conta é a variedade de uso. Uma plataforma que você abre para filmes, para séries, para TV ao vivo e para esportes tende a acumular mais horas do que uma dedicada a um tipo específico de conteúdo.

A concentração de diferentes tipos de entretenimento em um único serviço favorece a diluição do custo por hora, porque o mesmo pagamento mensal cobre usos muito distintos ao longo do mês.

Para quem quer entender o que um serviço entrega antes de comprometer o orçamento, fazer um teste IPTV com o hábito real de consumo em mente é o caminho mais honesto.

Verificar quantas horas você usaria aquele serviço em uma semana típica, considerando os tipos de conteúdo que realmente fazem parte da sua rotina, transforma uma comparação de preços em uma comparação de valor. É essa segunda comparação que muda a decisão.