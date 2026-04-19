Iniciativa da prefeitura em shopping também garantiu adoção de pets e reforçou importância da prevenção

Cuidado com os animais e saúde pública caminharam juntos em uma ação que mobilizou a população de Rio Branco no último sábado (18). Ao todo, 149 cães e gatos foram vacinados contra a raiva durante uma atividade promovida pela prefeitura, que também resultou na adoção de 10 animais.

Realizada no Via Verde Shopping, a iniciativa levou serviços essenciais para um espaço de grande circulação, facilitando o acesso da população. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Além da imunização, a feira de adoção chamou atenção pelo engajamento do público. Dos 11 animais disponibilizados, 10 ganharam novos lares, um indicativo do interesse crescente pela adoção responsável.

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Segundo a equipe técnica, a estratégia de levar os serviços a locais movimentados ajuda a ampliar a cobertura vacinal e reforça a prevenção contra a raiva, doença considerada quase 100% fatal. A ação também contribui para reduzir o abandono e promover mais segurança para a população.

Quem participou destacou a importância da iniciativa. Para muitos tutores, a facilidade de acesso e a gratuidade do serviço fazem a diferença na hora de manter a saúde dos pets em dia.

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