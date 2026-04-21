O comandante do 8º BPM, Fábio Diniz, destacou que o trabalho seguirá de forma intensa ao longo do ano

As forças de segurança intensificaram o combate ao tráfico de entorpecentes em Sena Madureira e os resultados já aparecem nos números. De acordo com informações divulgadas pelo 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), foram apreendidos 19,765 quilos de drogas nos três primeiros meses de 2026 no município.

As apreensões ocorreram em diferentes pontos da cidade, incluindo bairros considerados estratégicos pelas forças policiais, além de ações realizadas ao longo da BR-364, durante barreiras e fiscalizações de rotina. Segundo a corporação, o volume retirado de circulação representa mais um avanço no enfrentamento ao crime organizado e ao comércio ilegal de drogas na região.

As ações têm sido concentradas tanto na zona urbana quanto nas áreas de acesso ao município. Nas barreiras montadas na BR-364, policiais buscam interceptar o transporte de entorpecentes e identificar suspeitos envolvidos com o tráfico. Já nos bairros, o trabalho inclui patrulhamento ostensivo, abordagens e operações baseadas em denúncias e levantamentos prévios.

O comandante do 8º BPM, Fábio Diniz, destacou que o trabalho seguirá de forma intensa ao longo do ano. Segundo ele, a meta é reforçar o combate ao tráfico e ampliar a sensação de segurança da população. A atuação firme contra o comércio de drogas é vista como essencial para reduzir outros crimes ligados ao tráfico, como furtos, roubos e disputas entre facções.

A apreensão de quase 20 quilos de entorpecentes em apenas três meses evidencia a dimensão do problema, mas também demonstra a resposta das forças policiais no município. Para moradores, operações constantes ajudam a inibir a criminalidade e fortalecem a presença do Estado nas ruas.

Com novas ações previstas, a expectativa é que os números de apreensões continuem crescendo nos próximos meses, refletindo o cerco cada vez maior ao tráfico em Sena Madureira.