Queima de fogos marca passagem de faixa de Gladson para Mailza

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📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet
O governo do Estado realizou uma cerimônia de transmissão de cargo do ex-governador Gladson Camelí a governadora Mailza Assis. Ao final da celebração, uma queima de fogos marcou o início desse novo momento.
Os fogos foram acompanhados por aplausos de todos os presentes, desde secretários, presidentes de autarquias, deputados e a população.
Mailza se tornou a segunda mulher a assumir o comando do Executivo estadual, 40 anos depois de Iolanda Fleming, que fez história ao ser a primeira mulher a governar um estado no Brasil.
Gladson deixou o comando do governo para disputar uma vaga ao Senado Federal nas eleições de 2026.