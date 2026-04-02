Queima de fogos marca passagem de faixa de Gladson para Mailza

📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet

⏱️ 1 minuto de leitura 🔍 Fato Checado

O governo do Estado realizou uma cerimônia de transmissão de cargo do ex-governador Gladson Camelí a governadora Mailza Assis. Ao final da celebração, uma queima de fogos marcou o início desse novo momento.

Os fogos foram acompanhados por aplausos de todos os presentes, desde secretários, presidentes de autarquias, deputados e a população.

Mailza se tornou a segunda mulher a assumir o comando do Executivo estadual, 40 anos depois de Iolanda Fleming, que fez história ao ser a primeira mulher a governar um estado no Brasil.

Gladson deixou o comando do governo para disputar uma vaga ao Senado Federal nas eleições de 2026.