05/04/2026
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Queima de fogos marca passagem de faixa de Gladson para Mailza

Mailza se tornou a segunda mulher a assumir o comando do Executivo estadual

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Fogos
📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

O governo do Estado realizou uma cerimônia de transmissão de cargo do ex-governador Gladson Camelí a governadora Mailza Assis. Ao final da celebração, uma queima de fogos marcou o início desse novo momento.

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Os fogos foram acompanhados por aplausos de todos os presentes, desde secretários, presidentes de autarquias, deputados e a população.

Mailza se tornou a segunda mulher a assumir o comando do Executivo estadual, 40 anos depois de Iolanda Fleming, que fez história ao ser a primeira mulher a governar um estado no Brasil.

Gladson deixou o comando do governo para disputar uma vaga ao Senado Federal nas eleições de 2026.

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