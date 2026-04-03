Quem é Mailza Assis? A segunda mulher a assumir o governo do Acre

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A noite de 2 de abril de 2026 marcou um momento único na vida de Mailza Assis e histórico para o Acre. Mailza assume o governo do Estado até o final deste ano, com a saída de Gladson Camelí para disputar uma vaga no Senado nesta eleição.

Ao receber a faixa governamental, Mailza se torna a segunda mulher a governar o Estado, 40 anos depois de Iolanda Fleming.

A trajetória da nova governadora do Acre até agora foi marcada pela luta pelos direitos das mulheres, segurança alimentar, enfrentamento da pobreza, igualdade de gênero e garantia dos direitos humanos, além da dedicação à gestão pública e inclusão social.

Natural de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, sua vida pública começou em 2009, como secretária municipal de Administração de Senador Guiomard, no interior do Acre. Entre 2012 e 2013, assumiu a Secretaria de Assistência Social do município.

Mailza foi eleita primeira suplente de senadora na chapa de Gladson Camelí, em 2014. Com a eleição de Gladson ao governo do Acre em 2018, ela se tornou senadora em 2019, sendo a quarta mulher na história do Acre a ocupar uma cadeira no Senado Federal, além de ser a primeira senadora acreana a dar à luz durante o exercício do mandato.

Em Brasília, Mailza foi líder do Progressistas no Senado, líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil, e vice-presidente da Fundação Milton Campos, atual Fundação Francisco Dornelles. Também presidiu a Executiva Estadual do Progressistas no Acre no período de 2019 a 2022.

Antes dela, Íris Célia Cabanellas e Laélia de Alcântara, que também era suplente, assumiram o posto, além de Marina Silva, que foi eleita em 1994 e reeleita em 2002.

Em 2022, ela foi convidada por Gladson para compor a chapa de reeleição ao governo do Acre, quando foram eleitos com 56,75% dos votos válidos.

Desde junho de 2024, Mailza está à frente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). No governo, ela criou os programas Mães da Ciência, o Guarda Roupa Social, que oferece roupas novas para as famílias que precisam, e coordena o programa Juntos pelo Acre, que leva serviços de cidadania e saúde para diversas regiões do Estado.

A nova governadora do Acre é mãe do Henry, da Helena e da Teodora, casada com Madson Cameli, e formada em pedagogia, com MBA em políticas públicas. Em 2023, ela recebeu o título de Cidadã Acreana pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em reconhecimento por sua trajetória política e serviços prestados ao estado.

Mailza foi a terceira vice-governadora mulher do Acre desde o pós-Estado Novo, quando o Estado do Acre instituiu o cargo de vice, a partir de 1970, oito anos após ser elevado à categoria de estado. Antes dela, Iolanda Fleming (que foi vice e se tornou governadora em 1983) e Nazareth Araújo ocuparam o cargo.

Em 2026, Mailza é pré-candidata ao governo do Estado pelo Partido Progressistas.