05/04/2026
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Quem é Mailza Assis? A segunda mulher a assumir o governo do Acre

Mailza foi senadora pelo Acre e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos

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Mailza
📸 Foto Destaque: Ascom
⏱️ 3 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

A noite de 2 de abril de 2026 marcou um momento único na vida de Mailza Assis e histórico para o Acre. Mailza assume o governo do Estado até o final deste ano, com a saída de Gladson Camelí para disputar uma vaga no Senado nesta eleição.

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Ao receber a faixa governamental, Mailza se torna a segunda mulher a governar o Estado, 40 anos depois de Iolanda Fleming.

A trajetória da nova governadora do Acre até agora foi marcada pela luta pelos direitos das mulheres, segurança alimentar, enfrentamento da pobreza, igualdade de gênero e garantia dos direitos humanos, além da dedicação à gestão pública e inclusão social.

Mailza levou mais uma edição do Juntos pelo Acre ao bairro Tancredo Neves/Foto: Ascom

Natural de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, sua vida pública começou em 2009, como secretária municipal de Administração de Senador Guiomard, no interior do Acre. Entre 2012 e 2013, assumiu a Secretaria de Assistência Social do município.

Mailza foi eleita primeira suplente de senadora na chapa de Gladson Camelí, em 2014. Com a eleição de Gladson ao governo do Acre em 2018, ela se tornou senadora em 2019, sendo a quarta mulher na história do Acre a ocupar uma cadeira no Senado Federal, além de ser a primeira senadora acreana a dar à luz durante o exercício do mandato.

Em Brasília, Mailza foi líder do Progressistas no Senado, líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil, e vice-presidente da Fundação Milton Campos, atual Fundação Francisco Dornelles. Também presidiu a Executiva Estadual do Progressistas no Acre no período de 2019 a 2022.

Mailza foi senadora pelo Acre/Foto: Assessoria

Antes dela, Íris Célia Cabanellas e Laélia de Alcântara, que também era suplente, assumiram o posto, além de Marina Silva, que foi eleita em 1994 e reeleita em 2002.

Em 2022, ela foi convidada por Gladson para compor a chapa de reeleição ao governo do Acre, quando foram eleitos com 56,75% dos votos válidos.

Gladson e Mailza tomaram posse na Aleac em janeiro de 2023

Gladson e Mailza tomaram posse na Aleac em janeiro de 2023/Foto: Marcos Vicentti/Secom

Desde junho de 2024, Mailza está à frente da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). No governo, ela criou os programas Mães da Ciência, o Guarda Roupa Social, que oferece roupas novas para as famílias que precisam, e coordena o programa Juntos pelo Acre, que leva serviços de cidadania e saúde para diversas regiões do Estado.

Mailza tem trajetória pautada pela inclusão social

Mailza tem trajetória pautada pela inclusão social/Foto: Ascom

A nova governadora do Acre é mãe do Henry, da Helena e da Teodora, casada com Madson Cameli, e formada em pedagogia, com MBA em políticas públicas. Em 2023, ela recebeu o título de Cidadã Acreana pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), em reconhecimento por sua trajetória política e serviços prestados ao estado.

Mailza foi a terceira vice-governadora mulher do Acre desde o pós-Estado Novo, quando o Estado do Acre instituiu o cargo de vice, a partir de 1970, oito anos após ser elevado à categoria de estado. Antes dela, Iolanda Fleming (que foi vice e se tornou governadora em 1983) e Nazareth Araújo ocuparam o cargo.

Em 2026, Mailza é pré-candidata ao governo do Estado pelo Partido Progressistas.

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