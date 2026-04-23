Umidade do ar atinge os 100% ao amanhecer; ventos sopram fracos com eventuais rajadas vindas do sudeste

O Acre segue sob a influência de uma massa de ar quente e úmida nesta quinta-feira (23). Segundo o meteorologista Davi Friale, do portal O Tempo Aqui, o cenário será marcado pelo sol entre nuvens, mas com o clássico “mormaço” amazônico que favorece a ocorrência de chuvas pontuais. O fenômeno, típico da região nesta época do ano, pode trazer precipitações fortes em algumas áreas isoladas, embora a probabilidade de temporais severos seja considerada baixa.

O alerta de tempo abafado se estende para os vizinhos Amazonas e Rondônia, além das planícies da Bolívia e região de selva do Peru.

Comportamento por Região

Leste e Sul (Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): O dia será de calor intenso. As chuvas devem ser rápidas, mas com média probabilidade de serem fortes. A umidade mínima fica em torno de 60% à tarde, subindo para 100% durante a madrugada.

Centro e Oeste (Cruzeiro do Sul e Tarauacá): Segue o padrão de tempo abafado. Os ventos sopram de forma calma, predominantemente da direção sudeste, com pouca chance de rajadas perigosas.

Termômetros: Veja as temperaturas na sua cidade

As mínimas no estado oscilam entre 21°C e 24°C, enquanto as máximas podem atingir marcas elevadas:

Rio Branco e arredores: Mínima de 21°C e máxima de 31°C .

Brasileia, Xapuri e Epitaciolândia: Região mais quente do estado, com máxima de até 32°C .

Sena Madureira e Manuel Urbano: Temperaturas entre 22°C e 31°C .

Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul: Oscilação entre 22°C e 31°C.

A recomendação para o produtor rural e para o cidadão da capital é manter a atenção aos sinais de chuvas rápidas no período da tarde, que podem vir acompanhadas de trovoadas isoladas devido à alta umidade.