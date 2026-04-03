Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão

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A liberdade de Tekashi 6ix9ine nesta sexta-feira (03/04) veio acompanhada de uma ostentação típica do rapper, mas com um personagem improvável.

Após pagar uma fiança de US$ 2,2 milhões para encerrar sua pendência por violação de condicional (porte de cocaína e ecstasy), Hernandez revelou que dividiu o mesmo teto o Centro de Detenção do Brooklyn com Nicolás Maduro.

O Encontro no Brooklyn

Maduro, capturado em janeiro de 2026 durante uma operação militar norte-americana, aguarda julgamento por tráfico internacional ao lado de sua esposa, Cilia Flores. Segundo 6ix9ine, o ex-presidente assinou o brinquedo, apelidado de “Sponge9ine”, na última quinta-feira (02/04), identificando-se na dedicatória como um “colega venezuelano” (referência à ascendência latina do rapper).

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“Acabei de sair da polícia federal. DEUS É O MAIOR! MADURO ASSINOU MEU ‘SPONGE9INE’ DA CADEIA”, celebrou o artista em suas redes sociais.

Com informações do Metrópoles.

Histórico de Controvérsias

Não é a primeira vez que 6ix9ine ganha as manchetes por sua relação com o sistema carcerário. Conhecido por ter colaborado com a justiça contra a gangue Nine Trey Gangsta Bloods em 2019, o rapper desta vez cumpriu um curto período de três meses após ser flagrado com drogas no início do ano.

Maduro nos EUA

Enquanto o rapper volta para as mansões e estúdios, a situação de Maduro é crítica. O líder chavista segue em oração e aguarda audiências que podem selar seu destino na justiça estadunidense.

A defesa de Maduro pede o arquivamento do processo, mas a diplomacia dos EUA mantém a pressão máxima, inclusive reunindo-se com lideranças da oposição venezuelana nesta mesma semana.