Reação do ex namorado da morena flagrada com Zé Felipe

O cantor Zé Felipe foi visto em clima de romance com a influenciadora e surfista Luiza Marques na última quinta-feira (02/04), em Santa Catarina. O vídeo, onde os dois aparecem dançando “agarradinhos”, viralizou rapidamente, mas o que chocou a web foi a velocidade da transição: Luiza estava namorando o streamer Lucas Zanolini até o início desta semana.
Cronograma do Término
A linha do tempo do rompimento deixou os internautas intrigados e o ex-namorado furioso:
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Domingo/Segunda: Luiza anuncia o fim do relacionamento com Lucas nas redes sociais, desejando “tudo de melhor”.
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Quinta-feira: Luiza é filmada em clima de intimidade com Zé Felipe.
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Com informações do Metrópoles.
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Sexta-feira: O vídeo chega até Lucas Zanolini durante uma transmissão ao vivo.
A Reação do Ex-Namorado
Ao descobrir o vídeo durante sua live, Lucas não escondeu a indignação. Em tom de revolta e desabafo com os amigos, o streamer disparou:
“Agora o bagulho vai ser louco. Não deu dois dias! Se for ela também, ela faz o que quiser da vida dela. Vou ficar loucão hoje”, afirmou Lucas, visivelmente abalado com a exposição.
Quem é Luiza Marques?
Além de surfista, Luiza é conhecida por ser fã declarada de Virginia Fonseca, esposa do cantor (de quem surgiram rumores recentes de crise, embora nada confirmado). A semelhança física de Luiza com o perfil de mulheres que Zé Felipe costuma se relacionar causou alvoroço entre os seguidores, que agora questionam se o encontro foi ocasional ou se já vinha sendo planejado.