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Moradores de Santa Rosa do Purus foram surpreendidos com o anúncio de reajuste no valor das passagens aéreas que fazem a ligação com Rio Branco. A partir da próxima segunda-feira (13), o trecho passará a custar R$ 1.500, elevando ainda mais o custo de deslocamento em um dos municípios mais isolados do estado.

A medida, comunicada pela empresa responsável pela operação da linha aérea, gerou preocupação imediata entre os moradores. Para grande parte da população, o novo valor está distante da realidade financeira local, dificultando viagens por motivos de saúde, educação ou até emergências familiares.

Localizado em uma região de difícil acesso, Santa Rosa do Purus enfrenta há décadas desafios logísticos. Durante o período de inverno amazônico, ainda é possível chegar ao município por via fluvial, embora com viagens longas e incertas. Já no verão, quando o nível dos rios baixa, o transporte aéreo se torna praticamente a única alternativa viável.

Com o aumento, o avião, que já era considerado um meio caro, passa a ser ainda mais inacessível, aprofundando a sensação de isolamento vivida pela população local.

Diante do cenário, moradores voltam a cobrar do poder público uma solução definitiva: a construção de uma estrada que ligue o município a outras regiões do estado. O projeto, no entanto, segue em fase de estudos de impacto ambiental e ainda não há previsão concreta para sua execução.

Enquanto isso, a população segue dependente de um sistema de transporte limitado e cada vez mais oneroso, o que impacta diretamente o custo de vida e o acesso a serviços básicos.