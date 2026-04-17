Real Madrid confirmou saídas de Alaba e mais três após fracasso.

O clima de instabilidade tomou conta de Valdebebas. Nesta sexta-feira (17/04), o Real Madrid sinalizou que a próxima temporada terá um rosto muito diferente. Sob pressão do presidente Florentino Pérez, o clube não apenas busca um novo treinador para o lugar de Álvaro Arbeloa, como já trabalha na saída de quatro atletas do elenco principal.

Quem sai do Real Madrid?

A lista conta com nomes experientes e jovens que não renderam o esperado:

David Alaba: O defensor austríaco não terá seu contrato renovado e deixa o clube em junho de 2026 , ao fim do vínculo atual.

Gonzalo García: O centroavante de 22 anos será negociado nos moldes de Nico Paz (com cláusula de recompra). A sua saída é estratégica para abrir vaga no ataque.

Raúl Asencio: Mesmo com contrato longo (até 2031), a temporada irregular selou seu destino e o clube busca interessados para uma transferência definitiva.

Dani Ceballos: O meia deseja mais minutos e, apesar do contrato até 2027, o Real Madrid não deve dificultar sua saída.

Com informações do Metrópoles.

O Efeito Endrick

A saída de Gonzalo García tem um motivo claro: Endrick. Atualmente emprestado ao Lyon para ganhar rodagem na Europa, o jovem brasileiro é visto como a peça fundamental para o novo ciclo ofensivo. Com a reformulação, a diretoria estuda antecipar ou garantir sua integração total ao elenco principal já na pré-temporada.

Ídolos em Risco

A reformulação pode ser ainda mais drástica. Dois pilares da defesa vivem situações de incerteza:

Dani Carvajal (34 anos): O capitão tem apenas dois meses de contrato e, surpreendentemente, ainda não foi procurado para renovar. Antonio Rüdiger (33 anos): O zagueiro enfrenta o mesmo cenário de silêncio por parte da diretoria, o que indica que o Real Madrid busca rejuvenescer a linha defensiva.

A cobrança de Florentino Pérez, que classificou a eliminação na Champions como “intolerável”, promete um mercado de transferências de verão extremamente agitado na capital espanhola.