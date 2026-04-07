09/04/2026
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Real Madrid x Bayern de Munique: escalações e onde assistir à Champions

Gigantes europeus iniciam disputa por vaga na semifinal nesta terça-feira (7)

Por Redação ContilNet 07/04/2026
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Real Madrid x Bayern de Munique: escalações e onde assistir à Champions
O gigante placar de LED do Santiago Bernabéu antes de Real Madrid x Benfica • Angel Martinez/Getty Images
⏱️ 2 mins leitura
🛡️ Editorial

O planeta bola para nesta terça-feira (7/4) para o “Clássico Europeu”. Real Madrid x Bayern de Munique medem forças às 16h (horário de Brasília) pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League 2026.

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O duelo no Santiago Bernabéu coloca frente a frente duas das camisas mais pesadas do continente. Enquanto o Real tenta apagar a má impressão da derrota recente na LaLiga, o Bayern desembarca em solo espanhol ostentando uma liderança folgada na Bundesliga e um ataque extremamente eficiente.

De acordo com o portal CNN Brasil, a partida marca um momento de renovação tática em ambos os lados, com Álvaro Arbeloa comandando a constelação merengue e Vincent Kompany à frente da estratégica equipe bávara.

Escalações confirmadas e estratégia

O confronto Real Madrid x Bayern de Munique será decidido nos detalhes táticos e na inspiração individual de suas estrelas mundiais.

  • Real Madrid: Arbeloa aposta em uma defesa renovada com Alexander-Arnold e Huijsen. No ataque, a parceria letal entre Vinicius Jr. e Mbappé é a principal arma para furar o bloqueio alemão. Arda Güler e Valverde completam o setor criativo.

  • Bayern de Munique: Kompany chega com um esquema sólido liderado pelo veterano Manuel Neuer. A linha de frente conta com o poder de decisão de Harry Kane, municiado pela velocidade de Gnabry e o talento de Luis Díaz, recém-integrado ao sistema bávaro.

Ficha técnica: Real Madrid x Bayern de Munique (Abril 2026)

Confira todas as informações para acompanhar o clássico ao vivo:

Detalhes do Jogo Informação Oficial
Data e Horário Terça-feira, 07 de abril de 2026, às 16h (Brasília)
Local Estádio Santiago Bernabéu, Madri (Espanha)
Transmissão TV SBT e TNT
Streaming Max (antiga HBO Max)
Tempo Real CNN Esportes
Fase Quartas de final (Jogo de ida)

O Real Madrid chega a esta fase após uma classificação histórica contra o Manchester City (5 a 1 no agregado), mas precisa de atenção redobrada. Segundo o levantamento da CNN Brasil, o Bayern de Munique apresenta um dos melhores desempenhos fora de casa nesta edição da Champions, tendo sofrido apenas uma derrota em toda a competição.

O equilíbrio é a marca registrada deste encontro: de um lado, a mística madridista e o talento jovem de Arda Güler; do outro, a precisão tática alemã e a fome de gols de Harry Kane. Com transmissão em rede nacional e plataformas digitais, o duelo promete ser o ponto alto da temporada europeia até aqui.

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