05/04/2026
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Receita Federal alerta para falhas no restituições do Imposto de Renda

Cerca de R$ 265 milhões estão parados no sistema devido a falhas no preenchimento da declaração

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Receita Federal alerta para falhas no restituições do Imposto de Renda
📸 Foto Destaque: Reprodução
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Milhares de brasileiros estão com o dinheiro do Imposto de Renda retido devido a falhas simples no preenchimento da declaração. Segundo dados divulgados pela Receita Federal, aproximadamente R$ 265 milhões em restituições deixaram de ser pagos em razão de inconsistências nos dados bancários informados pelos contribuintes.

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O problema ocorre quando o sistema tenta realizar o depósito, mas encontra divergências que impedem a conclusão da transação. Entre os erros mais comuns listados pelo órgão estão chaves Pix incorretas, números de conta inválidos ou CPFs vinculados de forma equivocada a contas de terceiros.

Principais falhas identificadas:

  • Conta bancária inválida: Erros na digitação da agência ou número da conta.

  • Chave Pix com erro: Inconsistência na informação da chave (que deve ser obrigatoriamente o CPF para restituição via Pix).

  • Dados divergentes: Informações que não coincidem com os registros do banco receptor.

Como garantir o recebimento

A Receita Federal esclarece que o valor não é perdido. O montante fica disponível para resgate, mas o pagamento só é liberado após o contribuinte regularizar a situação. Para resolver a pendência, é necessário acessar o sistema oficial da Receita, verificar onde está a inconsistência e informar os dados bancários corretos.

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Após a atualização das informações, o cidadão deve solicitar o reagendamento do crédito. O órgão reforça a importância de revisar minuciosamente a aba de “Informações Bancárias” antes do envio de qualquer declaração ou retificadora, evitando que o recurso fique parado por tempo indeterminado.

Os valores permanecem disponíveis para resgate por um período determinado. Caso a regularização não ocorra dentro do prazo estipulado, o processo para reaver o dinheiro torna-se mais burocrático, exigindo novos pedidos de restituição via formulário específico.

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