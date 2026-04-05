05/04/2026
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Recém-nascido é encontrado em caixa com bilhete: “não foi planejado”

Criança foi socorrida e passa bem

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Bb Abandonado
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura

Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de papelão em uma via pública no bairro Nova Esperança, em Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco. O caso foi registrado na noite da última quinta-feira (2).

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A criança foi localizada após uma denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar. Junto ao bebê, havia um bilhete escrito à mão com informações sobre o nascimento e um apelo para que ele fosse cuidado.

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No texto, atribuído à mãe, a autora afirma não ter condições de criar o filho. Ela relata que já cuida sozinha de outros dois filhos e menciona dificuldades financeiras e familiares. Além disso, escreve que a gravidez não foi planejada e pede que a criança seja bem cuidada.

Após o resgate, o recém-nascido foi encaminhado ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru. Segundo as informações iniciais, ele permanece internado em estado de saúde estável e recebe acompanhamento médico.

O caso foi registrado pela Delegacia de Caruaru como abandono de incapaz. As investigações seguem em andamento para identificar as circunstâncias do ocorrido. O Conselho Tutelar acompanha a situação e adota as medidas necessárias para garantir a proteção da criança.

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