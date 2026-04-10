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O enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes ganhou um novo capítulo em Tarauacá. Na última terça-feira (7), o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) participou de uma reunião interinstitucional estratégica no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O foco central foi o fortalecimento da rede de proteção para combater crimes de estupro de vulnerável e a gravidez na adolescência.

O encontro, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), uniu forças entre o Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual (Ceevs), Cras, Semsa e diversos órgãos de assistência. A meta é criar protocolos que organizem o fluxo de atendimento e, principalmente, impeçam a revitimização quando a vítima é exposta a novos traumas durante o processo de denúncia e acolhimento.

Resposta Articulada

Para o promotor de Justiça Lucas Bruno Iwakami, que responde pela Promotoria Cível de Tarauacá, a atuação isolada não é suficiente. “O Ministério Público tem papel central não apenas na responsabilização criminal, mas na garantia de que as vítimas sejam atendidas com dignidade. Iniciativas como essa fortalecem os laços e garantem uma resposta permanente”, destacou.

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A assessora jurídica Blanca Nunes Farhat, representando a 1ª Promotoria de Justiça Cível de Rio Branco, acompanhou as discussões que também pautaram a necessidade de monitoramento rigoroso do Orçamento da Criança e do Adolescente. A tese defendida é que o planejamento financeiro é a única forma de garantir que as políticas públicas saiam do papel e cheguem às comunidades mais vulneráveis.

Fluxo Integrado

A reunião serviu para alinhar as competências de cada órgão, desde o primeiro atendimento na saúde até o suporte jurídico e psicossocial. Com a integração do Judiciário e da assistência social, Tarauacá busca consolidar um sistema de proteção que seja rápido e eficiente, assegurando que o suporte estatal seja tão robusto quanto a necessidade de justiça.