Reforço na segurança marca operação dentro de presídio no interior do Acre

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Uma mobilização envolvendo diversas forças de segurança foi realizada na ultima sexta-feira (3) no presídio de Tarauacá, como parte de uma estratégia para intensificar o controle interno da unidade prisional. A ação teve caráter preventivo e buscou identificar possíveis irregularidades no ambiente carcerário.

Durante a operação, os agentes concentraram esforços na revista minuciosa das celas e demais dependências do presídio, com o objetivo de localizar materiais proibidos e avaliar as condições estruturais do local. A iniciativa contou com o apoio de participantes do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), somando um total de 37 envolvidos, além dos policiais penais que já atuavam na unidade.

A atividade foi coordenada pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reforçando a atuação conjunta no enfrentamento a práticas ilegais dentro do sistema prisional.

Segundo os organizadores, ações como essa fazem parte de um planejamento contínuo que visa aumentar a segurança nas unidades prisionais, coibir a entrada de ilícitos e garantir maior controle sobre a rotina interna dos presídios no estado.