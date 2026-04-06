06/04/2026
ContilPop
Novo documentário mostra o rosto do filho de Suzane
Zé Felipe manda recado para Virginia em seu aniversário
Esposa de Terry Crews revela diagnóstico de Parkinson
Chaiany abre o jogo sobre relação com Babu Santana
Pai de Ana Paula Renault está internado em estado grave
Luísa Sonza desabafa sobre pressão de fãs e saúde mental
Gesto de Tatá Werneck torna Páscoa do retiro mais doce
Missão à Lua ficará incomunicável com a Terra por 40 minutos
Veja a declaração de Vini Júnior para Virginia após boatos
Grazi Massafera comenta foto de Jonas Sulzbach e fãs shippam

Durante operação, forças de segurança fazem varredura em presídio no Acre

Os agentes concentraram esforços na revista minuciosa das celas e demais dependências do presídio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reforço na segurança marca operação dentro de presídio no interior do Acre
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

Uma mobilização envolvendo diversas forças de segurança foi realizada na ultima sexta-feira (3) no presídio de Tarauacá, como parte de uma estratégia para intensificar o controle interno da unidade prisional. A ação teve caráter preventivo e buscou identificar possíveis irregularidades no ambiente carcerário.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Durante a operação, os agentes concentraram esforços na revista minuciosa das celas e demais dependências do presídio, com o objetivo de localizar materiais proibidos e avaliar as condições estruturais do local. A iniciativa contou com o apoio de participantes do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), somando um total de 37 envolvidos, além dos policiais penais que já atuavam na unidade.

A atividade foi coordenada pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reforçando a atuação conjunta no enfrentamento a práticas ilegais dentro do sistema prisional.

Segundo os organizadores, ações como essa fazem parte de um planejamento contínuo que visa aumentar a segurança nas unidades prisionais, coibir a entrada de ilícitos e garantir maior controle sobre a rotina interna dos presídios no estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.